Francia, dice Palestina libera a volo israeliano: sospeso controllore

Francia, dice "Palestina libera" a un aereo di linea israeliano: sospeso un controllore

L'episodio è avvenuto durante una comunicazione via radio all'aeroporto De Gaulle di Parigi. Per il controllore "è stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare. La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti", ha dichiarato il ministro dei Trasporti francese Tabarot

Un controllore di volo dell'aeroporto Charles De Gaulle di Parigi è stato "sollevato da ogni incarico fino a nuovo avviso" dopo aver detto "Liberate la Palestina" durante uno scambio radiofonico con un equipaggio della compagnia aerea israeliana El Al. Lo ha annunciato su X il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot. "L'analisi delle registrazioni dimostra che i fatti sono veri", ha affermato il ministro. 

Controllore sanzionato

Per il controllore "è stato immediatamente avviato un procedimento disciplinare. La sanzione deve essere commisurata alla gravità dei fatti", ha dichiarato Tabarot. Per il ministro, questi atti violano "le norme in materia di radiocomunicazione, che devono limitarsi alla sicurezza e alla regolarità del traffico aereo" e dimostrano "una violazione del dovere di riservatezza dei funzionari pubblici", lo status dei controllori del traffico aereo in Francia. Un'indagine amministrativa era stata aperta in precedenza nella stessa giornata a seguito di una segnalazione della compagnia di bandiera israeliana, El Al.

Guerra Israele, Idf approva linee generali offensiva su Gaza. LIVE
