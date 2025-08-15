Israele, ok al piano per i nuovi insediamenti in Cisgiordania. DIRETTA

Approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che consiste in 3.401 unità abitative per i coloni. Ad annunciarlo, il ministro delle Finanze israeliano, falco dell'ultradestra Bezalel Smotrich. Il piano, ha detto, “seppellirà l'idea di uno Stato palestinese”. E mentre Trump valuta una visita in Israele a settembre l'Ue fa appello per uno stop al nuovo piano di insediamenti. Nell'ambito delle operazioni umanitarie per aiutare la popolazione civile di Gaza sono arrivati, su tre voli tra Roma, Milano e Pisa, “31 pazienti e i loro familiari, per un totale di quasi 120 persone”, scrive il ministro Tajani: “Si tratta della più grande operazione sanitaria condotta finora dall'Italia, esattamente la 14ma evacuazione sanitaria da gennaio 2024”. A Marzabotto il card. Zuppi ricorda 12mila bambini uccisi, israeliani e palestinesi.

