Israele, ok al piano per i nuovi insediamenti in Cisgiordania. DIRETTA

Guerra Israele-Gaza, ok piano per nuovi insediamenti in Cisgiordania. Ue chiede stop. LIVE

Approvato il piano per 3.401 nuove unità abitative nella regione E1 della Cisgiordania, annunciato dal ministro Bezalel Smotrich, che lo definisce un passo che “seppellirà l’idea di uno Stato palestinese”. Mentre Trump valuta una visita in Israele a settembre, l'Ue fa appello per uno stop al nuovo piano di insediamenti

Approvato il nuovo piano di insediamento nella regione E1 della Cisgiordania, che consiste in 3.401 unità abitative per i coloni. Ad annunciarlo, il ministro delle Finanze israeliano, falco dell'ultradestra Bezalel Smotrich. Il piano, ha detto, “seppellirà l'idea di uno Stato palestinese”. E mentre Trump valuta una visita in Israele a settembre l'Ue fa appello per uno stop al nuovo piano di insediamenti. Nell'ambito delle operazioni umanitarie per aiutare la popolazione civile di Gaza sono arrivati, su tre voli tra Roma, Milano e Pisa, “31 pazienti e i loro familiari, per un totale di quasi 120 persone”, scrive il ministro Tajani: “Si tratta della più grande operazione sanitaria condotta finora dall'Italia, esattamente la 14ma evacuazione sanitaria da gennaio 2024”. A Marzabotto il card. Zuppi ricorda 12mila bambini uccisi, israeliani e palestinesi. 

Attacchi dei coloni in due villaggi in Cisgiordania, feriti

 Diversi palestinesi sono rimasti feriti in un presunto attacco notturno  da parte di coloni israeliani nel villaggio di Susya, nella Cisgiordania  meridionale. Le riprese della scena mostrano un uomo insanguinato prima  che venisse trasportato in ospedale insieme alla moglie, anch'essa  ferita nell'attacco. Lo riporta il Times of Israel, aggiungendo che non  ci sono segnalazioni di arresti, cosa estremamente rara in simili  episodi di violenza da parte dei coloni che si verificano quasi  quotidianamente in tutta la Cisgiordania. In un altro attacco, i coloni  avrebbero lanciato molotov contro case, veicoli e proprietà nel  villaggio palestinese di Atara, nella Cisgiordania centrale. 

Appello dell'Ue a Israele: "Stop al piano insediamenti E1"

"La decisione delle autorità israeliane di portare avanti il piano di insediamento E1 indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati e viola il diritto internazionale. Se attuata, la costruzione di insediamenti in quest'area interromperà definitivamente la contiguità geografica e territoriale tra Gerusalemme Est occupata e la Cisgiordania e interromperà il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale". Lo afferma in una nota l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, esortando "Israele a desistere dal portare avanti questa decisione".

Il ministro Ben Gvir incontra il detenuto palestinese Barghouti

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, esponente dell'estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha fatto visita al detenuto palestinese, leader di Fatah, Marwan Barghouti. Lo riportano i media israeliani e Al Jazeera.    In un video diffuso su Instagram - scrive Haaretz -, si sente Ben-Gvir dire a Barghouti: "Non vincerai. Chiunque si metta contro il popolo di Israele, chiunque uccida i nostri figli, chiunque uccida le nostre donne, lo cancelleremo. Dovresti saperlo".    Si tratta del primo filmato pubblico di Barghouti che circola da anni. Ahmed Barghouti 66 anni, sta scontando cinque ergastoli per aver preso parte alla pianificazione di tre attacchi terroristici in cui morirono cinque israeliani durante la seconda intifada.

