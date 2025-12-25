Giubileo, chiusa Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore. FOTO

Giubileo, chiusa la Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore. FOTO
Alle 18.09 è stata chiusa la Porta della prima delle Basiliche Papali, dove riposa il corpo di Papa Francesco. Il rito di chiusura è stato presieduto dal cardinale Rolandas Makricka. Nei prossimi giorni verranno chiuse altre Porte
- È stata chiusa, alle 18.09, la prima Porta Santa delle basiliche papali, quella di Santa Maria Maggiore. A compiere il gesto, il cardinale Rolandas Makrickas.
- “Fratelli e sorelle raccolti in preghiera chiudiamo i battenti della Porta Santa attraversata da numerosi pellegrini di speranza. Crediamo che il cuore del Risorto resta sempre aperto per chi spera in Lui”, ha osservato l’arciprete della Basilica dove è sepolto papa Francesco. Quindi, dopo essersi inginocchiato davanti alla Porta Santa, il cardinale si è raccolto in preghiera per alcuni minuti e ha chiuso la Porta che sarà riaperta nel prossimo Giubileo, nel 2033.
- Lo stesso rito solenne si ripeterà per la Porta Santa in Laterano (il 27 dicembre con il card. vicario Baldo Reina), e il 28 dicembre a San Paolo fuori Le Mura con l’arciprete della Basilica, card. James Harvey. La Porta Santa che era stata aperta da Papa Francesco a Rebibbia è stata chiusa nei giorni scorsi dal card. Reina.
- La porta della Basilica di Santa Maria Maggiore era stata aperta lo scorso 1 gennaio. Il card. Makrickas ha raccontato che durante l'anno ''tante persone mi hanno detto di essere rimaste colpite da ciò che avevano sentito nel loro cuore attraverso le immagini dei fratelli e delle sorelle raccolti in preghiera. Per alcuni è stato il riaffiorare di quella fede che avevano messo da parte, per altri un'esperienza dirompente che ha spalancato persino la possibilità di una conversione''.
- "Mentre si chiude la Porta Santa, si rinnova nel cuore dei credenti l’invito a custodire il dono ricevuto e a perseverare nella conversione, sotto lo sguardo materno della Beata Vergine Maria, Salus Popoli Romani, che veglia sulla Chiesa e intercede per il popolo di Dio", si legge sul sito della Basilica di Santa Maria Maggiore.
- Il momento conclusivo e più solenne avrà luogo nel giorno dell’Epifania: il 6 gennaio Papa Leone XIV chiuderà la Porta Santa della Basilica di San Pietro e presiederà la messa che sancirà ufficialmente la fine del Giubileo 2025.
- Sempre il 6 gennaio verrà ufficialmente annunciato il prossimo evento giubilare: il Giubileo straordinario della Redenzione previsto per il 2033.