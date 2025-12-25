Giubileo, chiusa Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore. FOTO

Offerte Sky
Giubileo, chiusa la Porta Santa della Basilica di S. Maria Maggiore. FOTO

Mondo fotogallery
Alle 18.09 è stata chiusa la Porta della prima delle Basiliche Papali, dove riposa il corpo di Papa Francesco. Il rito di chiusura è stato presieduto dal cardinale Rolandas Makricka. Nei prossimi giorni verranno chiuse altre Porte

