L’auto più veloce al mondo. Una frase già impressionante di per sé e che sottolinea come l’evoluzione e la ricerca possano portare una vettura a raggiungere e superare certi limiti. Il numero raggiunto sul tachimetro è importante certo ma oltre a questo c’è anche un percorso che ha portato quella supercar o per meglio dire quella hypercar a toccare certi livelli. Ecco una classifica con alcune delle auto più veloci al mondo.