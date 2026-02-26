La classifica delle auto più veloci del mondo: da BYD Yangwang U9 Xtreme a Bugatti Mistral
L’auto più veloce al mondo. Una frase già impressionante di per sé e che sottolinea come l’evoluzione e la ricerca possano portare una vettura a raggiungere e superare certi limiti. Il numero raggiunto sul tachimetro è importante certo ma oltre a questo c’è anche un percorso che ha portato quella supercar o per meglio dire quella hypercar a toccare certi livelli. Ecco una classifica con alcune delle auto più veloci al mondo.
- A Papenburg in Germania, la BYD Yangwang U9 Xtreme ha raggiunto i 496,22 km/h, sfiorando di fatto il muro dei 500 km/h. Un record ancor più significativo perché raggiunto con un’elettrica. Al volante di questa vettura il pilota Marc Basseng
- A Ehra-Lessien, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ è stata capace di raggiungere i 490,42 km/h, prima vettura dal 2019 a superare i 482 km/h.
- L’hypercar americana SSC Tuatara ha conquistato il record nel 2022, toccando i 474,8 km/h sulla pista del Kennedy Space Center, dopo che il primato era finito sotto la lente di ingrandimento e inizialmente giudicato non valido
- La Bugatti Mistral si è guadagnata un posto in questa speciale classifica nel 2024, quando ha toccato i 453,91 km/h.
- Nel 2017 la Koeningsegg Agera RS ha raggiunto la velocità media di 447,19 km/h diventando di fatto l’auto di serie più veloce al mondo su una strada pubblica.