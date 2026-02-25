Volvo EX30 2026, introdotto un nuovo motore per il modello base

Un nuovo powertrain single motor da 110 kW (150 CV), abbinato a una batteria da 51 kWh, per un'autonomia dichiarata di 339 km. Vediamo quali sono le novità introdotte dal model year 2026

Tra le altre novità gli interni dal design aggiornato e un’offerta Black Edition più ampia. La EX30 sarà inoltre disponibile con la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente all'auto di fungere da powerbank, fornendo energia ad altri dispositivi e apparecchi.

Le novità più importanti

Il sistema di impostazioni e comandi è stato completamente riprogettato e ora consente di avere a portata di mano i comandi più utili, oltre a una barra dei contenuti personalizzabile che consente di organizzare lo spazio come si preferisce, ad esempio inserendo le funzioni predittive o quelle più rilevanti per il guidatore.

È anche powerbank

Inoltre, la Volvo EX30 è predisposta a supportare la tecnologia Vehicle-to-Load, che consente di immagazzinare energia nella batteria della propria Volvo elettrica per utilizzarla in un secondo momento. Questa funzione (V2L), inizialmente disponibile in mercati selezionati, è in grado di trasformare la EX30 in un powerbank per ricaricare altri dispositivi elettrici, come una bicicletta elettrica, o per alimentare apparecchiature quali utensili elettrici, impianti audio e attrezzature da campeggio.

Gli interni più raffinati

Due nuovi allestimenti interni di alta qualità. L'allestimento “Harvest” si ispira alle tonalità tenui delle serate estive scandinave e propone un rivestimento in tessuto riciclato dai colori chiari, un rivestimento sottilmente contrastante in Nordico realizzato con materiali riciclati come le bottiglie in PET, decorazioni in lino scuro e un rivestimento del tetto nero.

Gli interni “Black” sono caratterizzati da una tonalità di nero intenso, in cui i rivestimenti in Nordico levigato con cuciture lievemente a contrasto sono abbinati a elementi decorativi in lino naturale scuro.

La EX30 Black Edition è ora disponibile anche con i nuovi interni “Black”. In aggiunta, è possibile scegliere fra tre tonalità di carrozzeria: Onyx Black, Vapour Grey e Crystal White.