Volvo EX30 2026, introdotto un nuovo motore per il modello base

Un nuovo powertrain single motor da 110 kW (150 CV), abbinato a una batteria da 51 kWh, per un'autonomia dichiarata di 339 km. Vediamo quali sono le novità introdotte dal model year 2026
Arriva un nuovo motore per il model year 2026 della Volvo EX-30, la full electric della casa svedese. Introdotto alla base del listino un nuovo propulsore da 110 kW (150 CV), alimentato da una batteria da 51 kWh, che offre un'autonomia di 339 km. In alternativa, si può optare per una batteria da 69 kWh, con un'autonomia fino a 476 km. Insieme alle opzioni di motorizzazione esistenti, queste novità assicurano ai clienti una maggiore libertà nella scelta della configurazione più adatta alle loro esigenze.
Tra le altre novità gli interni dal design aggiornato e un’offerta Black Edition più ampia. La EX30 sarà inoltre disponibile con la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L), che consente all'auto di fungere da powerbank, fornendo energia ad altri dispositivi e apparecchi.
Le novità più importanti
Il sistema di impostazioni e comandi è stato completamente riprogettato e ora consente di avere a portata di mano i comandi più utili, oltre a una barra dei contenuti personalizzabile che consente di organizzare lo spazio come si preferisce, ad esempio inserendo le funzioni predittive o quelle più rilevanti per il guidatore.
È anche powerbank
Inoltre, la Volvo EX30 è predisposta a supportare la tecnologia Vehicle-to-Load, che consente di immagazzinare energia nella batteria della propria Volvo elettrica per utilizzarla in un secondo momento. Questa funzione (V2L), inizialmente disponibile in mercati selezionati, è in grado di trasformare la EX30 in un powerbank per ricaricare altri dispositivi elettrici, come una bicicletta elettrica, o per alimentare apparecchiature quali utensili elettrici, impianti audio e attrezzature da campeggio.
Gli interni più raffinati
Due nuovi allestimenti interni di alta qualità. L'allestimento “Harvest” si ispira alle tonalità tenui delle serate estive scandinave e propone un rivestimento in tessuto riciclato dai colori chiari, un rivestimento sottilmente contrastante in Nordico realizzato con materiali riciclati come le bottiglie in PET, decorazioni in lino scuro e un rivestimento del tetto nero.
Gli interni “Black” sono caratterizzati da una tonalità di nero intenso, in cui i rivestimenti in Nordico levigato con cuciture lievemente a contrasto sono abbinati a elementi decorativi in lino naturale scuro.
La EX30 Black Edition è ora disponibile anche con i nuovi interni “Black”. In aggiunta, è possibile scegliere fra tre tonalità di carrozzeria: Onyx Black, Vapour Grey e Crystal White.
Approfondimento
Volvo EX30 diventa Cross Country, l'elettrica si fa off-road
Suv elettrici, i modelli più attesi del 2026: prezzi e caratteristiche
Il 2026 vedrà il debutto e l'arrivo su strada di un lungo elenco di suv elettrici. L'offerta spazierà da modelli compatti fino a suv ad alte prestazioni in grado di abbinare zero emissioni e prestazioni da supercar. Ecco cinque modelli tra i più attesi.