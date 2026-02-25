Chi compra una Lamborghini la vuole con un motore V8 o un V12 e le richieste per un’elettrica del Toro sono prossime allo zero. Considerazioni pensate da ogni appassionato di auto che si rispetti e sottolineate dallo stesso Winkelmann, confermando come la realtà sia molto distante da quanto imposto da Bruxelles. Perché se nell’immaginario collettivo una Lamborghini genera emozioni ad ogni accensione, anche sul fronte dei clienti reali o potenziali vale lo stesso concetto.

Solidità aziendale

“Fare investimenti pesanti nello sviluppo di auto elettriche quando il mercato e la base clienti non sono pronti – ha affermato Winkelmann – sarebbe un hobby costoso e finanziariamente irresponsabile nei confronti degli azionisti e dei clienti oltre che dei nostri dipendenti e delle loro famiglie”. Solidità aziendale fondamentale soprattutto se si è all’interno di un gruppo come Volkswagen, dove la crisi del settore sta mettendo a dura prova i bilanci e l’imperativo è profitto, margine e riduzione dei costi. In questo Lamborghini ha registrato negli ultimi anni una crescita costante, sia sul fronte del fatturato che dei volumi, come sottolineato dal record di 10.747 vetture consegnate nel 2025.

Addio quindi ad una Lamborghini elettrica? Meglio parlare di un arrivederci, aspettando tempi – se mai arriveranno – in cui la clientela del Toro sarà interessata a modelli esclusivamente ricaricabili da una colonnina.