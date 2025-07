Volvo EX30 diventa Cross Country, l'elettrica si fa off-road

Volvo EX30 Cross Country è completamente elettrico, come il suo gemello da strada, con un'autonomia dichiarata intorno ai 430 km, e può essere ricaricato dal 10 all'80% in soli 26 minuti. La batteria da 65 kWh accetta il massimo della potenza disponibile alle colonnine in corrente alternata (22 kW) e fino a 153 kW in corrente continua. Disponibile solo nella versione Twin motor (due motori elettrici) che con 428 cavalli totali le permettono uno scatto fulmineo (3,7 secondi per lo “0-100”), nonostante gli oltre 1.900 kg di peso.

Piccolo, ma grande, ancora più grande. Volvo EX30 aggiunge ancora qualcosa: è un suv, è full electric e ora anche cross-country. Con questo nome la casa svedese definisce, dal 1997, anno di debutto della prima V70 con questo nome, quei modelli della gamma concepiti per affrontare tutti i tipi di strade, dai sentieri fangosi alla neve alta, fino alla guida in autostrada, garantendo il comfort e la praticità.

Gli esterni e il pacchetto extra

Colorazione scura per lo scudo anteriore e il portellone, sulla calandra è stata realizzata un'opera d'arte unica che riproduce la topografia della catena montuosa Kebnekaise nella Svezia artica. Pneumatici di serie sono i 235/50 R 19, col fianco più alto e più adatto ad assorbire buche e avvallamenti.

Con 3.290 euro si può aggiungere il pacchetto Cross Country Experience che comprende gomme all terrain per il fuoristrada, le barre di carico trasversali per il tetto, un portapacchi a cestello e i paraspruzzi.

Il Model Year 2026: cosa c'è di nuovo

Sul model year 2026 c'è la nuova funzione One pedal drive, basata sul feedback ricevuto dai clienti. Non più solo on/off ma tre diverse modalità: Off, Low e High. La modalità High ha una forza maggiore della precedente versione.

Tra le altre novità:

Altezza da terra aumentata di 25 mm e sospensioni rinforzate, mascherone anteriore matt black con motivo topografico, profilo inferiore anteriore in finitura Vapour Grey, paraurti inferiore anteriore in finitura matt black, estensioni passaruota matt black, cerchi da 19” matt graphite/black con pneumatici 235/50/19, profilo inferiore posteriore in finitura Vapour Grey, paraurti inferiore posteriore in finitura matt black con logo Cross Country, placca con nome Cross Country sul montante C.

Gli interni e quanto costa

Grande spazio all'interno dell'abitacolo di guida, quasi minimalista, con al centro lo schermo che domina e dal quale si controlla la macchina e tutte le sue funzioni, compresa l'apertura del vano portaoggetti. È un “touch” verticale da 12,3”. Comandi degli alzavetro elettrici nel tunnel centrale: una novità, bisogna abituarsi. Non c'è tanto spazio nel divano posteriore, soprattutto se siamo sopra il metro e 80. I prezzi partono da 54.400 euro.