Volvo, confermata strategia su elettrico e ibrido plug-in

Il marchio svedese si conferma leader in Italia nel segmento dei B suv premium elettrici e tra i suv plug-in hybrid grazie ai risultati ottenuti da XC60 e XC90. Nessun dietro front in materia di elettrificazione ma al contrario una gamma pronta a crescere grazie a nuovi modelli elettrici e ibridi ricaricabili
“Il futuro del nostro settore è elettrico e le auto elettriche sono l'unico segmento dell'industria automobilistica in crescita. L'indebolimento degli impegni a lungo termine per guadagni a breve termine rischia di minare la competitività dell'Europa negli anni a venire. Un quadro politico coerente e ambizioso, così come gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, sono ciò che porterà benefici reali per i clienti, per il clima e per la forza industriale europea. Volvo Cars ha costruito un portafoglio completo di veicoli elettrici in meno di dieci anni ed è pronta a passare all'elettrico completo con una serie di ibridi a lungo raggio. Se ci siamo riusciti noi, anche altri possono farlo”. Dichiarazione di Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, che non lascia spazio a fraintendimenti e anticipa in maniera chiara il futuro del marchio svedese.
Nell’incontro di fine anno organizzato dalla filiale italiana nel Volvo Studio Milano, è stata ribadita la scelta a favore della mobilità elettrica. Fra le varie indicazioni contenute nell’Automotive Package elaborato dalla Commissione Europea, Volvo Cars vede con favore tutte quelle iniziative che aiutano a snellire l’impianto regolatorio del settore al fine di sgravare le aziende e rilanciarne la competitività. Volvo Cars accoglie con favore le iniziative finalizzate alla decarbonizzazione delle flotte aziendali come strumento strategico di competitività per l’Europa.
XC60, la Volvo più venduta di sempre
Il ruolo dei modelli plug-in hybrid
Nonostante il calo delle vendite complessive in Italia, passate dalle 21.500 unità delle 2024 alle 15.800 del 2025, a causa dell’uscita dei modelli diesel nel listino Volvo, Volvo ha recuperato parte del gap grazie alle motorizzazioni Plug-in Hybrid benzina e ai modelli elettrici. Si attendono l’aggiornamento dei modelli Plug-in, la disponibilità dei modelli Plug-in long range e lo sviluppo fisiologico dell’elettrico con l’arrivo dei nuovi modelli EX60 e ES90, oltre alla phev XC70. Tornando al mercato Italia, a fronte di penetrazione dei modelli elettrici del 5,8% Volvo è arrivata al 16% grazie anche ai risultati della EX30 diventata leader nei b-suv premium. Numeri migliori sul fronte phev, con un 6,2% come quota Italia e un 20% di phev a marchio Volvo con XC60 e XC90 leader tra i suv premium alla spina.