Volvo, confermata strategia su elettrico e ibrido plug-in

“Il futuro del nostro settore è elettrico e le auto elettriche sono l'unico segmento dell'industria automobilistica in crescita. L'indebolimento degli impegni a lungo termine per guadagni a breve termine rischia di minare la competitività dell'Europa negli anni a venire. Un quadro politico coerente e ambizioso, così come gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche, sono ciò che porterà benefici reali per i clienti, per il clima e per la forza industriale europea. Volvo Cars ha costruito un portafoglio completo di veicoli elettrici in meno di dieci anni ed è pronta a passare all'elettrico completo con una serie di ibridi a lungo raggio. Se ci siamo riusciti noi, anche altri possono farlo”. Dichiarazione di Håkan Samuelsson, CEO di Volvo Cars, che non lascia spazio a fraintendimenti e anticipa in maniera chiara il futuro del marchio svedese.