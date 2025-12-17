Ue, salta stop auto termiche nel 2035: sì ai biocarburanti, cosa sono

Il nuovo pacchetto automotive presentato dall’Unione Europea mette un freno allo stop ai motori termici inizialmente fissato per il 2035. La Commissione UE ha infatti incluso nella revisione generale di alcuni temi centrali legati al settore anche questa deadline che è stata di fatto “ammorbidita”, passando dalla richiesta di ridurre le emissioni del 100% ad un 90% che apre all’integrazione sempre maggiore di soluzioni alternative come plug-in hybrid ma anche e-fuel e soprattutto biofuel, fortemente caldeggiati dall’Italia.

I biocarburanti sono prodotti dal trattamento dei residui organici, sia animali che vegetali. Si tratta di una fonte energetica rinnovabile e carbon neutral, che viene ottenuta tramite la trasformazione ad esempio di grano, canna da zucchero o olio di palma che, essendo ricchi di grassi e carboidrati, vengono trasformati grazie all’azione di microorganismi e processi chimici in combustibili naturali. Sono considerati carbon neutral perché producono la stessa quantità di anidride carbonica che era stata assorbita da loro durante ad esempio la fotosintesi.