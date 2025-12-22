Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Auto, i marchi più affidabili. La classifica 2026

Motori fotogallery
8 foto

L’indagine, condotta dall’organizzazione americana Consumer Reports, ha realizzato una classifica con i costruttori auto più affidabili in base ad una serie di valutazioni legate a 20 aree critiche su e modelli prodotti dal 2000 al 2025. Ma come si stabilisce l’affidabilità o meno di un marchio? Consumer Reports utilizza i dati degli ultimi tre anni di modello comunicati dai membri che hanno aderito al sondaggio. Scopriamo le prime 10 posizioni

ULTIME FOTOGALLERY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture differenziate per i giornali in edicola stamattina. In primo piano ancora una volta...

13 foto

Auto, i marchi più affidabili. La classifica 2026

Motori

L’indagine, condotta dall’organizzazione americana Consumer Reports, ha realizzato una classifica...

8 foto

Smartphone, i modelli più attesi in uscita nel 2026. FOTO

Tecnologia

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo importante nel settore, con tante novità previste per i...

12 foto

Da Papa Francesco ad Armani, personaggi che ci hanno lasciato nel 2025

Cronaca

Sono molti i nomi celebri che ci hanno lasciato durante l’anno che sta per finire. Il cinema ha...

40 foto

Libri per bambini e ragazzi, idee per Natale

Lifestyle

Natale è alle porte e servono idee per gli ultimi regali da mettere sotto l'albero? Ecco 12 libri...

13 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Auto, i marchi più affidabili. La classifica 2026

    Motori

    L’indagine, condotta dall’organizzazione americana Consumer Reports, ha realizzato una classifica...

    8 foto

    Passeggero senza cintura, multe e responsabilità in caso di incidente

    Motori

    L'uso delle cinture è un obbligo stabilito dal Codice della strada per conducente e passeggeri....

    Diesel HVO, cos’è e quali sono i vantaggi

    Motori

    Riduzioni delle emissioni di anidride carbonica fino al 90%, prestazioni migliorate e maggior...