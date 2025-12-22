Auto, i marchi più affidabili. La classifica 2026

L’indagine, condotta dall’organizzazione americana Consumer Reports, ha realizzato una classifica con i costruttori auto più affidabili in base ad una serie di valutazioni legate a 20 aree critiche su e modelli prodotti dal 2000 al 2025. Ma come si stabilisce l’affidabilità o meno di un marchio? Consumer Reports utilizza i dati degli ultimi tre anni di modello comunicati dai membri che hanno aderito al sondaggio. Scopriamo le prime 10 posizioni
- Ad ogni modello viene attribuito un punteggio di affidabilità. I risultati dell'ultima indagine mostrano che i veicoli completamente elettrici (EV) e ibridi plug-in (PHEV) continuano a rappresentare un problema per i loro proprietari. Tuttavia, i modelli ibridi, che non richiedono la ricarica, continuano a distinguersi come scelte affidabili e in genere offrono anche un eccellente risparmio di carburante
- Prima posizione tra i marchi più affidabili per Toyota, grazie ai 66 punti complessivi. Nello specifico la 4Runner (modello non importato in Italia, nella foto qui sopra) ottiene 95 punti e la Tundra (anch’essa non importata, foto n.1) si ferma a 45.
- Seconda posizione per Subaru con 63 punti, con Impreza che si aggiudica il titolo di modello più affidabile del marchio delle Pleiadi con 80 punti, mentre la Subaru Ascent ferma a 45 punti
- Terza posizione in classifica per Lexus con 60 punti, con la IS come modello più affidabile con 84 punti e Nx Plug-in hybrid a 42 punti.
- Honda conquista la quarta posizione per i marchi più affidabili grazie ai 59 punti ottenuti, con la Passport come auto più affidabile con 97 punti e la Prologue tra le peggiori con soli 25 punti
- Quinta posizione e primo posto tra i marchi europei per Bmw arrivata a 58 punti, con la Serie 2 a 73 punti in vetta alla classifica e dalla parte opposta la X3 a 42 punti
- Continuando a scorrere la classifica tra i marchi più affidabili redatta da Consumer Reports, troviamo in sesta posizione Nissan con 57 punti complessivi (con il suv Kicks come auto più affidabile e la Murano come meno), in settima il marchio Acura a 54 punti e Buick in ottava a 51 punti.
- Nona posizione per Tesla con 50 punti, dove spiccano gli 81 punti della Model Y e i soli 34 punti ottenuti da Cybertruck. A chiudere le prime dieci posizioni tra i marchi più affidabili negli Stati Uniti si piazza Kia, grazie ai 49 punti ottenuti. Nello specifico la Carnival Ibrida ha conquistato 72 punti e la EV9 solamente 24.