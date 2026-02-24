Suv elettrici, i modelli più attesi del 2026: prezzi e caratteristiche

Il 2026 vedrà il debutto e l'arrivo su strada di un lungo elenco di suv elettrici. L'offerta spazierà da modelli compatti fino a suv ad alte prestazioni in grado di abbinare zero emissioni e prestazioni da supercar. Ecco cinque modelli tra i più attesi.
- Mercedes GLB arriva alla seconda generazione e lo fa diventando anche completamente elettrica. Più grande e spaziosa, in versione elettrica è proposta in due versioni a 2 o 4 ruote motrici con autonomia fino a 631 chilometri e prezzi da 59.300 euro.
- Kia EV5 è un suv 100% elettrico lungo 4,61 metri, spinto da un motore da 218 cavalli e alimentato da una batteria da 81,4 kWh. Dispone di un’autonomia completamente elettrica fino a 530 chilometri calcolati secondo il ciclo standard (WLTP), e una capacità di ricarica dal 10 all'80% in soli 30 minuti. Prezzi da 44.750 euro
- Porsche Cayenne arriva su strada in versione completamente elettrica andando ad affiancarsi alle versioni ibride. Caratterizzata da un design inedito, monta una batteria 113 kWh in grado di garantire un'autonomia fino a 643 cavalli. Due le versioni: standard da 442 cavalli di potenza proposta a partire da 108.922 euro e Turbo da 1.156 cavalli in vendita a 169.545 euro.
- Volvo EX60 è un suv elettrico lungo 4,80 metri, realizzato sulla nuova piattaforma SPA3. Proposto in abbinamento a due batterie da 83 kWh e 117 kWh, offre versioni a due o quattro ruote motrici con autonomia fino a 810 chilometri. Prezzi a partire da 65.350 euro.
- Volkswagen ID.Cross arriverrà su strada nel corso del 2026 diventando il primo suv compatto del marchio tedesco. Realizzato sulla piattaforma elettrica a trazione anteriore Meb+, monterà una batteria in grado di garantire un'autonomia di circa 420 chilometri. Listino prezzi non ancora comunicato ma indicativamente a partire da meno di 30.000 euro.