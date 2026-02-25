Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 febbraio: la rassegna stampa

La promessa dell'Europa a Kiev sull'arrivo degli aiuti e del prestito, la confessione dell'agente che a Milano ha sparato e ucciso un pusher, il sì al decreto sicurezza, la prima serata del Festival di Sanremo e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, in attesa delle altre italiane. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

Un cetaceo, probabilmente una balenottera, è comparso all'improvviso nell'area del Molo Beverello, arrivando a nuotare sin quasi sotto le banchine dove operano i mezzi veloci pper le isole, Napoli, 23 febbraio 2026. ANSA/CIRO FUSCO

