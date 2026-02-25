Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 febbraio: la rassegna stampa

La promessa dell'Europa a Kiev sull'arrivo degli aiuti e del prestito, la confessione dell'agente che a Milano ha sparato e ucciso un pusher, il sì al decreto sicurezza, la prima serata del Festival di Sanremo e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League, in attesa delle altre italiane. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- L'Ucraina tra i titoli in prima pagina con la "promessa dell'Europa" a Zelensky: "La parola si mantiene, il prestito ci sarà". Rogoredo, pusher ucciso, parla il capo della Polizia Pisani: "Via la divisa a quell'agente". Cinturrino davanti al gip: "Ho perso la testa". Prima serata del Festival di Sanremo con "la voce di Baudo" che apre e commuove: "I trenta big all'Ariston con Pausini e Sandokan". Calcio: "Inter, è già addio alla Champions".
- Ancora l'Ucraina in primo piano. L'Europa a Kiev: "La Russia sta perdendo". I vertici Ue nel quarto anniversario di guerra sottolineano che "bisogna aumentare la pressione su Mosca". Rogoredo: "L'agente confessa" e, intanto, viene "sbloccato il decreto sicurezza". Referendum, l'attacco di Fazzolari: "Putin vota no". Il padre dei bambini nel bosco: "Pronto ad accettare le regole". Sanremo: "Omaggio a Baudo, Ferro fa ballare l'Ariston". Calcio: "L'Inter crolla in casa e saluta la Champions".
- "Vannacci con l'AfD, gelo Meloni", titola in apertura il quotidiano torinese. Il generale a Strasburgo sceglie l'estrema destra tedesca , la premier ai suoi: "Incompatibile con la nostra maggioranza". Ucraina, l'Europa conferma: "Daremo gli aiuti a Kiev". Politica: "Sì al decreto sicurezza, cambia la legittima difesa". La prima serata del Festival tra Baudo, Nilla Pizzi e ricordi: "Sanremo retrò". Calcio, a Torino arriva D'Aversa: "Cambio metodi".
- I leader Ue a Kiev: "L'Ucraina non resta sola". E Von der Leyen assicura: "Il prestito ci sarà". Meloni ai Volenterosi: "Teniamo gli Usa al tavolo con noi". Roma: "In balia dello stupratore", giovana salvata dal tassista eroe. Olimpiadi 2040, Malagò: "Roma è in pole position, per la candidatura si inizia a fine 2027". Rogoredo: "Altre accuse per l'agente killer. E lui chiede scusa". Festival: "La voce di Baudo, brividi a Sanremo".
- "Senza scuse". L'Inter dice addio alla Champions League: "Il Bodo vince anche a San Siro". "Figuraccia" nerazzurra, squadra "prevedibile e poco pericolosa". Oggi alla Juve "serve un miracolo" per una "missione (im) possibile" contro il Galatasaray: "C'è da rimontare il pesante 5-2" dell'andata. Torino, Cairo lancia D'Aversa: "Situazione da ribaltare". Mossa Milan: "Jashari accanto a Modric".
- "Tramuntada". In Champions League è "disastro" Inter dopo la sconfitta interna contro i norvegesi del Bodo: "Chivu fuori ai playoff, altro che remuntada". E stasera tocca anche alla Juventus contro il Galatasaray: "Si riparte dal 2-5" dell'andata. Il passaggio del turno "vale 15 milioni". In casa Milan "Allegri cambia direzione" mentre, per il Napoli" Conte vuole "blindare la Champions".
- Champions League: "Ricordatevi che siete la Juve". Stasera contro il Galatasaray ci sono "tre gol da rimontare". E' caccia ad un'impresa "riuscita poche volte nella storia per accedere agli ottavi". Ieri "figuraccia Inter" con in nerazzurri che perdono anche in casa contro il Bodo: "Vanno in fumo 20 milioni". Torino: "Società, stadio, squadra. Cairo adesso è all'angolo". Dopo i Giochi Invernali, "il sacro fuoco di Torino scalda le Paralimpiadi".
- Albania: "Contrordine compagni, il Cpr funziona". Altro che "flop", il centro per i rimpatri "è già pieno, parola di ispettrice dem". Ucraina, Zelensky dal bunker: "Donald resti con noi". Rogoredo, il poliziotto killer confessa: nel mirino "gli agenti puliti". Caso Striano: "Dossieropoli ad una svolta, l'Antimafia inchioda De Raho". Sanremo al via: "Cristiano e democratico, il Festival Dc targato Conti".
- Giustizia: "Nordio vuole decidere su quali reati indagare". Il ministro annuncia "un unico indirizzo a tutte le procure sulle priorità delle inchieste da fare: già pronte le norme". Rogoredo, Cinturrino "mela marcia" nota a tutti: "I colleghi ne parlavano". Antimafia: "Balle contro De Raho sul caso Striano". Ucraina, reportage da Odessa: "Dl armi per Kiev, lo sciopero come alibi per la fiducia". Messico: "Il patto con El Mencho, guerre di potere". Sanremo: "Conti resuscita Baudo".
- I chiarimenti delle Entrate in apertura: "Sconti fiscali sugli aumenti contrattuali, da aprile 4 milioni di stipendi più alti". Immobili: "Affitti brevi a rischio per professionisti ed impiegati pubblici". Stati Uniti: "Effetto Trump e incertezza prolungata, i flussi di capitale adesso evitano gli Usa". Sfida a Nvidia: "Meta e Amd, maxi intesa da 100 miliardi di dollari". Dl sicurezza: "Scudo per la polizia, più tutele ai ferrovieri ma fondi ridotti".