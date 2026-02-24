Corruzione fondi UE in Campania e Sicilia: Eppo chiede 16 arresti

L'inchiesta riguarda la Campania e la Sicilia: i docenti avrebbero fatto in modo che gli enti presso cui lavoravano affidassero le loro forniture a determinate società informatiche per ottenere cellulari, smart tv e pc ascolta articolo

La Procura Europea (Eppo) ha richiesto l'arresto di 16 persone, tra cui docenti universitari, ricercatori, insegnanti e alcuni manager e dipendenti di società informatiche. Le accuse, a vario titolo, riguardano corruzione propria e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L'inchiesta coinvolge principalmente Sicilia e Campania. Secondo i pm europei Gery Ferrara e Amelia Luise, i docenti avrebbero orientato gli enti presso cui lavoravano ad affidare forniture di beni e servizi a specifiche società informatiche. In cambio, avrebbero ottenuto un vero e proprio "tesoretto" composto da smartphone, smart tv, pc e altri dispositivi, destinati all'uso personale o regalati a familiari e conoscenti.

L'origine dell'indagine Il procedimento trae origine dall'inchiesta che nel 2023 portò ai domiciliari Daniela Lo Verde, dirigente della scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo, nota per il suo impegno antimafia, insieme al suo vice e a una dipendente della società R-Store Spa. La preside, oltre ad aver trattenuto parte dei fondi destinati alla mensa scolastica, avrebbe acquistato con fondi europei, da qui la competenza di Eppo, pc e dispositivi per gli alunni presso il negozio della dipendente R-Store, ricevendo in cambio telefonini e computer per sé e per i familiari.