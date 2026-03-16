Gli accertamenti svolti in seguito al decesso del bambino sottoposto a trapianto con un cuore danneggiato hanno rivelato un "quadro di criticità più grave di quanto inizialmente emerso”. Si parla di protocolli di trasporto e conservazione degli organi non aggiornati, formazione del personale inadeguata e scarse comunicazioni con le autorità regionali e nazionali. Il governatore Roberto Fico ha quindi ordinato un'ispezione più approfondita dell’azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Monaldi

Gli accertamenti svolti all’ospedale Monaldi di Napoli per la morte del piccolo Domenico, a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato , hanno fatto emergere “un quadro di criticità più grave di quanto inizialmente emerso”. La Direzione generale per la tutela della Salute di Regione Campania parla di una “problematicità organizzativa sistemica” già preesistente all’operazione incriminata, svolta il 23 dicembre 2025, tra “protocolli di trasporto e conservazione degli organi non aggiornati, mancato utilizzo di dispositivi di conservazione disponibili in Azienda, formazione del personale inadeguata, un clima relazionale interno gravemente deteriorato” e “significativi ritardi nelle comunicazioni alle autorità sanitarie regionali e nazionali”. Il governatore Roberto Fico ha così annunciato una nuova “ispezione straordinaria” dell’azienda ospedaliera dei Colli, di cui fa parte il Monaldi, per andare ancora più a fondo nella questione.

Ispezione straordinaria al Monaldi

L’ispezione straordinaria, si legge in una nota, dovrà innanzitutto verificare l'organizzazione e l'operato dell'azienda, per accertare "se le condizioni che hanno reso possibile il tragico evento fossero note o conoscibili e siano state poi adottate le misure necessarie più opportune". Per farlo ci si avvarrà anche di professionalità esterne.

Stop ai trapianti

Intanto, secondo le indicazioni di Fico, il programma di trapianto cardiaco pediatrico al Monaldi, sospeso ai primi di febbraio, non riprenderà “fino a quando non saranno integralmente ricostituite le condizioni di sicurezza necessarie" e saranno realizzati “interventi strutturali che l’istruttoria ha evidenziato come indifferibili”. Ai pazienti in lista d’attesa viene comunque garantita la continuità assistenziale attraverso una convenzione stretta con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.