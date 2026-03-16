Incidente in A1, un morto in uno scontro tra due tir nel Bolognese

L'impatto tra un mezzo pesante e una bisarca è avvenuto nella galleria Monte Mario, a nord di Sasso Marconi in direzione Bologna. La vittima era alla guida del mezzo tamponato: l'uomo è rimasto schiacchiato nell'abitacolo ed è deceduto sul colpo. Il traffico è stato interrotto in direzione nord per consentire i rilievi

Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale fra un mezzo pesante e una bisarca che si è verificato sull'autostrada A1 nel Bolognese. Uno dei due mezzi è stato tamponato all'interno della galleria Monte Mario, nella carreggiata nord a Sasso Marconi, all'altezza del km 207 verso Bologna. Il conducente di uno dei mezzi pesanti coinvolti è rimasto schiacciato all'interno dell'abitacolo ed è deceduto: inutile l’intervento dei soccorritori. Il traffico è stato interrotto in direzione nord, per consentire l'intervento dei soccorritori e i rilievi della polizia stradale che è accorsa sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.