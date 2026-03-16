Omicidio Rogoredo, sotto indagine altri due poliziotti del commissariato di CinturrinoCronaca
I due agenti sono indagati per falso e per arresto illegale. In totale, compreso l'assistente capo arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri del 26 gennaio scorso, i poliziotti indagati sono sette, tutti appartenenti al commissariato Mecenate
Sale a sette il numero di poliziotti indagati nel caso del giovane marocchino ucciso a Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Altri due poliziotti del commissariato Mecenate sono stati iscritti nel registro degli indagati a Milano nell'inchiesta nata con l'arresto dell'assistente capo Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri durante un controllo anti spaccio. La novità emerge nelle notifiche alla richiesta di incidente probatorio rivolta ad alcuni testimoni. Da quanto si apprende i nuovi indagati sono un'agente per falso e un altro poliziotto per arresto illegale.