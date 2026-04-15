Morti in ambulanza, "Spada ha risposto e ripetuto che è innocente"

Oltre quattro ore di interrogatorio per l'ex autista della Croce Rossa attualmente arrestato per la morte di una donna e indagato per altri cinque presunti omicidi volontari. I suoi legali spiegano che ha affrontato ogni tipo di quesito, anche il più delicato, sulla dinamica dei fatti e sui messaggi

Luca Spada, l'ex operatore della Croce Rossa, 27 anni, originario di Meldola (Forlì-Cesena), ha risposto alle domande del gip per oltre quattro ore, durante le quali - hanno riferito i suoi legali, gli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi - "si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito". All'uscita del palazzo di Giustizia di Forlì, i difensori hanno spiegato che l'indagato "ha risposto a tutte le domande, anche le più sgradevoli, sui messaggi, sulla dinamica, sui suoi comportamenti, sulle spiegazioni, sulle possibili causali di questa morte non provocata da lui". Il 27enne è attualmente arrestato per la morte di Deanna Mambelli ed è indagato anche per altri cinque presunti omicidi volontari.