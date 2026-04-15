Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morti in ambulanza, i legali: "Spada ha risposto e ripetuto che è innocente"

Cronaca

Oltre quattro ore di interrogatorio per l'ex autista della Croce Rossa attualmente arrestato per la morte di una donna e indagato per altri cinque presunti omicidi volontari. I suoi legali spiegano che ha affrontato ogni tipo di quesito, anche il più delicato, sulla dinamica dei fatti e sui messaggi

ascolta articolo

Luca Spada, l'ex operatore della Croce Rossa, 27 anni, originario di Meldola (Forlì-Cesena), ha risposto alle domande del gip per oltre quattro ore, durante le quali - hanno riferito i suoi legali, gli avvocati Marco Martines e Gloria Parigi - "si è dichiarato innocente, lo ha ripetutamente ribadito". All'uscita del palazzo di Giustizia di Forlì, i difensori hanno spiegato che l'indagato "ha risposto a tutte le domande, anche le più sgradevoli, sui messaggi, sulla dinamica, sui suoi comportamenti, sulle spiegazioni, sulle possibili causali di questa morte non provocata da lui". Il 27enne è attualmente arrestato per la morte di Deanna Mambelli ed è indagato anche per altri cinque presunti omicidi volontari.

Cronaca: Ultime notizie

Morti in ambulanza, "Spada ha risposto e ripetuto che è innocente"

Cronaca

Oltre quattro ore di interrogatorio per l'ex autista della Croce Rossa attualmente arrestato per...

Roma, sotto la Casa del Jazz nessun osso umano o elemento rilevante

Cronaca

Giannini ha sottolineato come l’intervento fosse necessario anche alla luce delle vicende legate...

Truffa a invalida di 80 anni, sequestro da 200mila euro per 2 indagati

Cronaca

La donna, un'invalida di 80 anni senza figli né familiari prossimi, era arrivata a fidarsi della...

Omicidio Massa, un fermato: “Bongiorni ha dato testata a un mio amico”

Cronaca

Giacomo Bongiorni è stato ucciso con calci e pugni in piazza, davanti al figlio. In mattinata...

Cesena, abusata e filmata a casa di amici: 7 indagati

Cronaca

Due possibili episodi di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza sono al centro di...

Cronaca: i più letti