Roma, sotto la Casa del Jazz nessun osso umano o elemento rilevante

Giannini ha sottolineato come l’intervento fosse necessario anche alla luce delle vicende legate a persone scomparse negli anni, tra cui Emanuela Orlandi, il cui nome è stato più volte accostato alla Banda della Magliana. Alla conferenza stampa era presente anche il fratello della giovane ascolta articolo

"Non sono stati rinvenuti elementi che hanno portato novità rilevanti da un punto di vista investigativo". Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, al punto stampa in prefettura per la conclusione delle attività d'accertamento condotte presso gli scavi effettuati alla Casa del Jazz. Sono state trovate solo "ossa di animali. Un'antropologa ha accertato che non si tratta di ossa umane". Sono state trovate "anche delle bottiglie". In sala, alla conferenza, presente anche Pietro, il fratello di Emanuela Orlandi.

Le verifiche “Non sono stati trovati elementi che hanno portato a novità dal punto di vita investigativo, ma era importante verificare ed esplorare le gallerie - ha aggiunto il prefetto -. Non so se mai si riuscirà ad avere le risposte che mancano ma so che è dovere dello Stato non lasciare nulla di intentato”. E ancora: "Ritengo che in una città come Roma, la Capitale, non si possa nemmeno immaginare che ci sia un utilizzo di un bene sottratto a una criminalità tanto feroce, che ci potesse essere un punto inesplorato. Sebbene ci fosse solo una ipotesi di lavoro, c’era necessità di fare una verifica. Non c’è stato un intervento delle procure perché non c’è ad oggi un fatto costituente reato - ha precisato - ma le procure sono state costantemente informate, hanno seguito la vicenda con attenzione, ma soprattutto c’erano disposizioni che, in caso fosse stato emerso qualcosa di rilevante, l’Autorità giudiziaria sarebbe stata immediatamente attivata e si sarebbe bloccata ogni forma di operazione per dare poi il via ai rilievi del caso". Vedi anche Casa del jazz, amministratore delegato: è come una cantina, nessuna stanza segreta

Gli scavi "Dal punto in cui erano arrivati all’epoca gli speleologi, a fine anni ‘90, sono stati scavati ulteriori 25 metri – ha aggiunto Giannini -. Sono stati fatti accertamenti anche in un pozzo e a una casa lì accanto, all’epoca di servizio. Riteniamo di non aver trascurato nulla. Sono state repertate ossa di animali, esaminate anche da un antropologo per escludere che si tratti di resti umani, e diverse bottiglie per verificare la corrispondenza delle date. Non so se riusciremo mai ad avere delle risposte, ma era dovere dello Stato tentare di darle. È stata una attività doverosa. Delle persone sono scomparse nel nulla, come il giudice Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi. Non era possibile lasciare un punto interrogativo”. Vedi anche Scavi alla Casa del Jazz a Roma, si cercano resti giudice scomparso