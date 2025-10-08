Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in audizione in Vaticano

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Emanuela Orlandi, fratello Pietro in Vaticano: "Dietro il sequestro un ricatto"

Cronaca
©Getty

Un’audizione lunga oltre due ore per ripercorrere una delle vicende più oscure della storia recente italiana. Quarantadue anni di domande rimaste senza risposta, tra depistaggi, documenti controversi e nuovi spunti da approfondire

ascolta articolo

Dopo 42 anni di battaglie, dubbi e silenzi, Pietro Orlandi è tornato davanti alla Commissione parlamentare che indaga sulla scomparsa della sorella Emanuela e di Mirella Gregori. Due ore e mezza di audizione per ripercorrere una vicenda ancora piena di ombre, tra accuse al Vaticano, documenti controversi e nuovi appelli alla verità. Durante l’audizione a Palazzo San Macuto, Orlandi ha ribadito la sua convinzione che le due scomparse – seppur coeve – siano molto diverse: “La Commissione risolverà sicuramente il caso di Mirella, lì il Vaticano non c’entra. Per Emanuela, invece, la strada è più complessa, perché porta dentro le mura vaticane”. Pietro ha chiesto ancora una volta di incontrare il Papa e ha criticato il suo silenzio nel recente anniversario della sparizione, definendolo “un brutto segnale”.

La pista inglese e i documenti da approfondire 

Ampio spazio è stato dedicato alla cosiddetta pista di Londra, legata a cinque lettere che ipotizzano una prigionia di Emanuela nel Regno Unito fino al 1997, in un edificio dei padri Scalabriniani. Lettere inviate — secondo quanto riferito — da personalità britanniche al Vaticano, ma bollate come false dalla grafologa Sara Cordella. Orlandi, tuttavia, insiste: “Anche se fossero un depistaggio, andrebbero comunque analizzate. I depistaggi fanno parte di questa storia e hanno sempre allontanato dalla verità”. Ha inoltre ricordato la figura di Raffaella Monzi, amica e forse ultima persona ad aver visto Emanuela viva, e ha parlato dei contatti con l’ambasciata inglese e delle richieste per accedere ai diari dell’ex presidente Ciampi, considerati potenzialmente rilevanti. In conclusione, ha lanciato una riflessione sui legami tra potere ecclesiastico e responsabilità individuali: “Spoglio ogni persona del ruolo che ricopre. Nessuna divisa rende intoccabili. Gli esseri umani sono tutti uguali”.

Approfondimento

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: "La pista inglese è valida"

Cronaca: Ultime notizie

Milano, 71enne muore gettandosi dal 6° piano durante lo sfratto

Cronaca

Il gesto è avvenuto alle 9.15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli...

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in audizione in Vaticano

Cronaca

Un’audizione lunga oltre due ore per ripercorrere una delle vicende più oscure della storia...

Torino, il passeggino sfugge dalle mani della nonna. Grave il neonato

Cronaca

Il piccolo è caduto, battendo la testa, dopo che la carrozzina è precipitata per tre metri ed è...

Morto per un infarto Edoardo Alesse, ex rettore Università dell'Aquila

Cronaca

DDa quanto si apprende, si è trattato di un decesso improvviso che ha sconvolto la comunità...

Il Ministro Crosetto operato d'urgenza al colon, è in buone condizioni

Cronaca

Rimosse tre neoplasie al colon, ora si attende l'esito dell'esame istologico. Il messaggio della...

Cronaca: i più letti