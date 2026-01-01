Bimbo morto per monossido a Brescia, indagato lo zio

La Procura del capoluogo lombardo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'uomo è il proprietario dell'appartamento a Calvagese della Riviera in cui il piccolo si trovava con la madre e il fratello maggiore

La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in merito alla morte del bambino di tre anni deceduto per intossicazione da monossido di carbonio in un'abitazione a Calvagese della Riviera, sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Iscritto nel registro degli indagati lo zio del bambino, proprietario dell'appartamento.

Disposto il sequestro dell'abitazione

In casa c'erano anche la mamma del bambino e il fratellino di cinque anni. La donna e i due minori erano arrivati in giornata dal Pakistan e si sono messi a dormire senza accorgersi del presunto guasto a una stufa. Il pm di turno di Brescia Iacopo Berardi ha disposto il sequestro dell'abitazione. Nel frattempo, restano ricoverati in ospedale sia la madre 30enne che il fratello maggiore.