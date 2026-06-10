Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 giugno: la rassegna stampa

Sono l'inchista per corruzione sul Ponte sullo Stretto e la nuova escalation in Iran ad aprire la gran parte delle edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Indagati dalla procura di Roma un'ex toga, un imprenditore e un avvocato vicino a Salvini. Ma la Lega tira dritto. Abbattuto elicottero Usa a Hormuz, Trump: "Risponderemo". Sugli sportivi la vigilia del via ai Mondiali in Usa, Canada e Messico, tra regole nuove e controlli choc