Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 giugno: la rassegna stampa

Sono l'inchista per corruzione sul Ponte sullo Stretto e la nuova escalation in Iran ad aprire la gran parte delle edizioni dei quotidiani in edicola stamattina. Indagati dalla procura di Roma un'ex toga, un imprenditore e un avvocato vicino a Salvini. Ma la Lega tira dritto. Abbattuto elicottero Usa a Hormuz, Trump: "Risponderemo". Sugli sportivi la vigilia del via ai Mondiali in Usa, Canada e Messico, tra regole nuove e controlli choc
- Sono ancora una volta il conflitto in Iran e l'inchiesta legata al Ponte sullo Stretto di Messina a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera si parla della nuova offensiva israeliana e dell'abbattimento di un elicottero Usa da parte di Teheran. Tre indagati per corruzione a Roma: per i pm volevano condizionate i giudici. Coinvolti un'ex toga, un imprenditore e un avvocato leghista
- 'Il Ponte della corruzione' titola La Repubblica, con l'ipotesi investigativa dei pm capitolini secondo cui sarebbero state fatte pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo Stretto. Bombe israeliane su Tiro, mentre un elicottero Usa viene abbattuto a Hormuz. Trump: "Risponderemo"
- Anche sulla Stampa si parla di 'bufera' corruzione sul Ponte: indagati un avvocato vicino a Salvini, un magistrato e un imprenditore. Ma la Lega tira dritto. Controlli choc negli Usa alla vigilia del via ai Mondiali organizzati con Messico e Canada: giocatori e interrogati e arbitro somalo respinto
- Sul Messaggero le tre proposte per rendere Roma più competitiva all'evento organizzato dal quotidiano capitolino. Anche qui si parla della nuova escalation in Iran e c'è spazio pure per la prossima missione Artemis III sulla Luna: l'Italia presente con Parmitano
- Vigilia del Mondiale in prima sulla Gazzetta dello Sport, con un focus sul valore delle stelle in campo tra Usa, Canada e Messico. In campo giocatori per oltre 13 miliardi. Yamal la stessa che vale di più. L'Atletico Madrid respinge l'offerta di 150 milioni del Real per Alvarez
- Si parla ancora di mercato anche sul Corriere dello Sport, con l'Inter in forte pressing su Palestra. L'Atalanta apre, blitz nerazzurro anche per Solet e Atta. Rivoluzione Mondiale: domani si parte con Messico-Sudafrica e tante regole nuove
- 'Giù le mani da Yildiz' titola Tuttosport, riportando l'interesse dell'Arsenal per il turco, blindato però dalla Juventus che lo ritiene incedibile. I bianconeri rilanciano per Sorloth, bufera Alvarez tra Atletico e Real Madrid
- Il Giornale accusa i magistrati di voler fermare il progetto dello Stretto su Messina. L?ipotesi dei pm: corruzione alla Corte dei Conti per il via libera. Scontro tra il quotidiano e il leader del M5s Giuseppe Conte che minaccia querele
- 'Banche, il risiko accende i titoli in Borsa' scrive Il Sole 24 Ore. Unicredit vola al 54% diCommerzbanl. Taglio alto per il Medioriente, con l'elicottero Usa abbattuto a Hormuz.e l'ordine di evacuazione a Tiro anche per il quartiere cristiano
- L'inchiesta sul Ponte in grande evidenza cneh sulla prima del Fatto Quotidiano. L'Idf fa altri 29 morti, con Trump che non frema Israele e deve fare i conti con l'Apache abbattuto