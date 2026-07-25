Val di Susa, scontri alla marcia No Tav. Assaltato cantiere di Chiomonte. FOTO
Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate due camionette dei carabinieri
- Tensioni e scontri durante la marcia No Tav in Val di Susa: alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione dei cantieri di San Didero e Chiomonte. In risposta, c'è stato un lancio di lacrimogeni e uso di idranti per allontanare gli antagonisti.
- "La marcia verso i cantieri della devastazione", come è stata denominata dagli organizzatori, è partita nel primo pomeriggio di oggi da Venaus. Secondo gli stessi promotori, i partecipanti sono ventimila. In apertura del corteo, lo striscione "C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav".
- Per quanto riguarda l'assalto a Chiomonte, un gruppo di un centinaio di persone travisate è stato bloccato dalla polizia tra due rivi, mentre un altro più numeroso è stato fermato a Bruzolo, tra San Didero e Bussoleno, per impedire che arrivasse a ridosso del cantiere.
- A Chiomonte durante gli assalti due camionette dei carabinieri sono state incendiate. Un folto gruppo di incappucciati vestiti di nero è riuscito a entrare in un'area del cantiere e ha lanciato pietre, bombe carte e fuochi d'artificio contro i reparti di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Tra gli incappucciati, a quanto si apprende, sarebbero presenti anche degli stranieri, in particolare francesi. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas.
- Prima della manifestazione erano stati sequestrati dalle forze dell'ordine alla stazione di Bardonecchia fionde, razzi, biglie, petardi e fuochi d'artificio. Alla vigilia del corteo il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha imposto limitazioni e divieti per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, mentre il questore Massimo Gambino ha emesso quattrodici provvedimenti tra daspo urbani e fogli di via da Venaus.