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Val di Susa, scontri alla marcia No Tav. Assaltato cantiere di Chiomonte. FOTO

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Alcune centinaia di persone appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno attaccato le forze dell’ordine schierate a protezione dei cantieri del San Didero e di Chiomonte, che a loro volta hanno risposto lanciando alcuni lacrimogeni e usando gli idranti. Incendiate due camionette dei carabinieri

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