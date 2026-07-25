Nuove tensioni in Val di Susa durante la manifestazione No Tav. Centinaia di antagonisti hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, lanciando pietre, bombe carta e fuochi d'artificio contro polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti, bloccando parte dei manifestanti prima che raggiungessero il sito. Nel corso dei disordini sono stati incendiati alcuni mezzi delle forze dell'ordine e danneggiate le barriere di protezione del cantiere.
Prossimi video
Scontri Cisgiordania, serie di arresti da parte di Israele
Cronaca
Val di Susa, in fiamme due camionette dei carabinieri
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 25 luglio, edizione delle 19
Cronaca
Val di Susa, assalto No Tav al cantiere della Torino-Lione
Cronaca
Sardegna, sventato assalto a un carico d'oro: 11 arresti
Cronaca
Museo Egizio Torino, restauro con laser di due sfingi monumentali
Cronaca
Monte Bianco, alpinista ferito da una scarica di sassi
Cronaca