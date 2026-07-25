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Val di Susa, assalto No Tav al cantiere della Torino-Lione

Cronaca

Nuove tensioni in Val di Susa durante la manifestazione No Tav. Centinaia di antagonisti hanno assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, lanciando pietre, bombe carta e fuochi d'artificio contro polizia, carabinieri e guardia di finanza. Le forze dell'ordine hanno risposto con lacrimogeni e idranti, bloccando parte dei manifestanti prima che raggiungessero il sito. Nel corso dei disordini sono stati incendiati alcuni mezzi delle forze dell'ordine e danneggiate le barriere di protezione del cantiere.

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