Tornano i No Tav, guerriglia a Chiomonte. Meloni: "Non ci piegheremo"

"Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato", ha scritto la premier sui social. Tajani: "Guerriglia inaccettabile, sinistra connivente da Bologna ai no Tav". Renzi: "Sono dei criminali che devono pagare". Calenda: "Assistiamo ad un'escalation quotidiana di violenza da parte dell'estrema sinistra antagonista"

"Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato": con queste parole la premier Giorgia Meloni è intervenuta via social sulle violenze a Chiomonte, dove è stato assaltato il cantiere della Tav e due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme . "Dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà e quella del Governo. La violenza non piegherà lo Stato: chi serve l’Italia non sarà mai lasciato solo", ha continuato la presidente del Consiglio.

Tajani: "Guerriglia inaccettabile, sinistra connivente"

Duro anche l’intervento del vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "È vergognosa e inaccettabile la guerriglia scatenata dai No Tav contro le forze dell'ordine, che ancora una volta difendono a costo della propria incolumità la sicurezza dello Stato e dei cittadini, ma anche la crescita del Paese attraverso la realizzazione di infrastrutture necessarie all'economia e ai territori. Massima solidarietà a carabinieri, poliziotti, guardia di finanza, polizia locale e a tutti i servitori dello Stato che in queste ore sono tornati a essere bersaglio. E tutto nell'assordante silenzio di una sinistrasempre più tollerante, se non addirittura connivente, con i teppisti, i violenti e i gruppi eversivi, da Bologna alla Val di Susa".

Renzi: "Sono criminali che devono pagare"

Anche l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha scritto sui social: "I No Tav che hanno assalito i cantieri e bruciato due camionette dei carabinieri sono dei criminali che devono pagare. Solidarietà alle forze dell'ordine, ai viaggiatori costretti a disagi vergognosi e ai cittadini della Val di Susa". Mentre per Carlo Calenda, leader di Azione, "assistiamo ad un'escalation quotidiana di violenza da parte dell'estrema sinistra antagonista. La nostra solidarietà va alle forze dell'ordine. Gli autori di questi attacchi vanno identificati e puniti con la massima severità. Nessuna contiguità di amministratori e parlamentari con questi delinquenti che agiscono a viso coperto può essere tollerata, a Bologna come in Val di Susa".