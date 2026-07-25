Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio ai rincari sulla benzina, con il governo che studia gli interventi per contenere gli aumenti valutando anche l'attuazione delle accise mobili. In primo piano anche la Cisgiordania, con l'operazione di Israele "contro i terroristi e i loro mandanti". Spazio anche a Pirlo e al nuovo corso della Nazionale italiana
- L'apertura è dedicata all' "allarme per gas e carburanti": "Benzina oltre i 2 euro in autostrada, diesel al record storico. Meloni vede Giorgetti: l'ipotesi delle accise mobili". Spazio anche al caso di Bologna, con gli esiti dell'autopsia di Fakir: "Sangue nei polmoni e segni di schiacciamento". E poi ancora: focus sull'incidente d'auto in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi: 8 anni a un automobilista.
- In prima pagina le tensioni tra Usa e Iran: "Trump tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio". Non solo, da Washington anche minacce all Ue per i nuovi dazi come ritorsione per la multa a Google: "Pagherete un prezzo molto alto".
- In prima pagina la questione del carcere per i minori e lo scontro politico sul tempa. "L'attacco del Pd: con Melonii vostri figli in cella. Lapremier: solo quelli che delinquono". Spazio anche a un'inchiesta sulle case popolari: "In un anno la casa popolare solo a una famiglia su 100".
- "Benzina, rincari sulle vacanze", titola il quotidiano. E punta l'attenzione sul "vertice a Palazzo Chigi per riportare le tariffe sotto i due euro al litro". Poi spazio anche al caso di Bologna, con l'autopsia di Fakir: "C'è sangue nei polmoni".
- Il quotidiano economico punta sui rincari di petrolio e gas: "Frenano il Pil" Il governo intanto prepara il decreto. Poi focus sulla Cisgiordania con Israele che "accelera l'annessione di altri insediamenti".
- Il quotidiano sportiva dedica a prima pagina a Pir: "Sarà il ct dopo il no di Guardiola". L'obiettivo degli azzurri, sotto la sua guida, "è il Mondiale 2030". Intanto Buffon si sfila.
- Anche Il Giornale dedica l'apertura al caro benzina e al piano del governo per contrastarlo. Poi Bologna: "Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue".
- Anche questo quotidiano dedica spazio al caso di Bologna: "Fakir, segni di schiacciamento: Aveva sangue nei polmoni". E poi spazio anche allo sport: "Ct azzurro, no di Guardiola. La Nazionale riparte da Pirlo"
- Il quotidiano punta su le tensioni Usa-Iran e quelle in Cisgiordania. Ma anche sulla politica italiana: "Delastro rischia grosso". Inviate alla Procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia per l'inchiesta sulla 'Bisteccheria d'Italia' su iniziativa del legale del ristoratore romano.
- Il quotidiano punta su "Tutti i colpi della guerra senza fine" e sulle decisioni del presidente Usa Donald Trump. E poi sui "Ragazzi cattivi": "Un giusto processo invece che una esenzione della responsabilità. Forse è effimero, forse non ingiusto".
- "L'inchiesta alle vongole" titola il giornale: "Il giomalismo d'inchiesta di Ranucci è condito da troppi sospetti". Poi approfondimeti sulla norma anti baby-gang, sulla multa dell'Ue a Google e sui nuovi dazi di Trump.
- Il quotidiano titola "baby-gang": "Un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro e mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo ddl sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e un po' anche l'opposizione".
- In apertura spazio al caso di Bologna e alla morte di Fakir, con i primi esiti di Tac e autopsia sul corpo del 42enne morto durante un fermo della polizia a Bologna. Poi focus sull'allargamento del conflitto: "La crisi tra Iran e Usa divampa in tutta l'area del Golfo: dopo il mar Rosso, raid anche in Iraq. Trump e Netanyahu sembrano cercare l'escalation".