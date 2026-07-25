La scossa ha avuto come epicentro Pizzone, nella provincia di Isernia. Avvertita anche a L'Aquila, Chieti e Caserta. Non si segnalano danni a persone o cose

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Ingv poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un Comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi è stato avvertito in tutto l'isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila, e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.