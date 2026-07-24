Asilo Tropea, nuovo caso: bimbo trasferito in elisoccorso a Catanzaro

Il bambino, che frequentava lo stesso nido del bimbo di un anno e mezzo deceduto forse a causa di un batterio killer, è stato trasferito oggi in elicottero all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni

Un altro bambino che frequentava lo stesso asilo nido del bimbo di un anno e mezzo, originario di Zungri e deceduto forse a causa di un batterio killer , è stato trasferito in elisoccorso da Tropea all'ospedale di Catanzaro. Il piccolo presenterebbe sintomi gastrointestinali simili a quelli già manifestati da altri compagni d'asilo.

Monitorati 38 bambini

In totale sono 38 i bambini che hanno frequentato la struttura nell'ultimo mese, tenuti sotto stretta osservazione dalle autorità sanitarie, mentre l'asilo nido è stato posto sotto sequestro dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia per consentire gli accertamenti del caso. La Procura di Vibo Valentia ha, infatti, aperto un'inchiesta sul caso.

Migliora l’altro piccolo ricoverato

Nel frattempo, sono notevolmente migliorate le condizioni di un altro bambino che frequentava lo stesso asilo ed era stato ricoverato con gli stessi sintomi. Sta bene, ma resta sotto osservazione, all'ospedale di Catanzaro nel reparto di Pediatria. Un altro bambino è invece ricoverato all'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme con condizioni che non destano particolare preoccupazione, pur rimanendo sotto osservazione medica. Ulteriori esami sono stati svolti oggi all'ospedale di Vibo Valentia su un terzo bambino che ha fatto accesso all'ambulatorio pediatrico. Anche in questo caso il quadro clinico non sembra preoccupare.