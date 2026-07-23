Il Clostridium difficile si trasmette principalmente per via oro-fecale. Essendo eliminato con le feci, il contagio può verificarsi quando si toccano superfici o oggetti contaminati e successivamente ci si porta le mani alla bocca, al naso o agli occhi. Le spore del batterio sono particolarmente resistenti e possono sopravvivere a lungo nell’ambiente, caratteristica che ne facilita la diffusione soprattutto negli ospedali e nelle strutture assistenziali. Il periodo di incubazione è variabile e può andare da uno o due giorni fino a dodici settimane. Le persone con diarrea sono le più contagiose, mentre il rischio di trasmissione diminuisce sensibilmente una volta scomparsi i sintomi. Per ridurre le probabilità di infezione è fondamentale lavarsi accuratamente le mani dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dei pasti, oltre a mantenere puliti e disinfettati gli ambienti, in particolare i bagni utilizzati da persone con episodi di diarrea.

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