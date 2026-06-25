Farmaci in vacanza, quali portare e come proteggerli dal caldo

Le attività all'aria aperta aumentano il rischio di punture di zanzare e altri insetti, ma anche di irritazioni cutanee, sfregamenti, micosi, piccole ferite e contatti con meduse o piante urticanti. Nel kit possono essere utili repellenti, creme lenitive, antistaminici topici contro morsi, punture e dermatiti da contatto, disinfettanti, cerotti e materiale per la medicazione. Chi frequenta piscine, palestre e centri benessere dovrebbe fare attenzione alle micosi cutanee, indossando sempre le ciabatte negli ambienti chiusi, caldi e umidi. Chi ha una micosi in corso deve ricordare di portare i farmaci antimicotici che sta usando: il trattamento va completato per il periodo indicato nel foglietto illustrativo, anche a sintomi scomparsi, per evitare ricadute.

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