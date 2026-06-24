Quali sono le malattie che peggiorano con il caldo estremo?

Introduzione

Le ondate di calore stanno interessando gran parte dell’Italia, con picchi che in molte zone si avvicinano ai 40 gradi. Si tratta di condizioni meteorologiche estreme, caratterizzate da temperature molto alte per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da umidità elevata, sole intenso e scarsa ventilazione.

Il caldo intenso non provoca solo disagio, ma può mettere sotto pressione l’organismo e aumentare il rischio di problemi di salute anche nelle persone sane. I rischi diventano ancora più significativi per anziani, bambini piccoli e persone affette da patologie croniche. In particolare, ci sono nove condizioni che possono peggiorare durante le ondate di calore: dalle cardiopatie al diabete, fino a depressione ed emicrania. Ecco quali sono e perché il caldo può renderle più difficili da gestire (CALDO RECORD: LE NOTIZIE IN DIRETTA).