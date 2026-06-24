Caldo record, Italia da bollino rosso: oggi 16 città roventi. LIVE

Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone. E le temperature roventi provocano anche blackout.