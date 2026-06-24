Caldo record, Italia da bollino rosso: oggi 16 città roventi. LIVE

Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone
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Italia da bollino rosso: oggi in 16 città, domani in 17
Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1.800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. L'Oms dichiara l'ondata di calore in Europa "un'emergenza sanitaria" e fa sapere che, negli ultimi quattro anni, di caldo sono morte 200mila persone. E le temperature roventi provocano anche blackout.
Protezione civile Sicilia: oggi rischio incendi e ondate di calore
La Protezione civile regionale siciliana ha pubblicato l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido fino alle 24 di oggi. Per la città di Palermo continua, anche per la giornata di domani, un rischio di ondate di calore di livello 1 (colore giallo), con temperature massime percepite di 33 gradi centigradi. Per quanto riguarda il rischio incendi, rimane il livello di "preallerta", mentre cresce la pericolosità che diventa "media".
57enne morto in un campo: ipotesi caldo, disposta autopsia
La Procura della Repubblica di Lodi ha disposto l'autopsia sul cadavere di un 57enne che è morto martedì sera, poco dopo le 18, in un campo adiacente una cascina a Ospedaletto Lodigiano. Non si esclude che l'uomo fosse impegnato da ore all'aperto e che possa avere avuto il malore fatale a causa del caldo.