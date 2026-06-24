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Caldo, 61enne muore mentre lavora in una vigna nel Piacentino

Cronaca

Trovato senza vita dal fratello intorno alle 14, l'uomo era al lavoro da diverse ore tra i filari in condizioni di caldo torrido. Inutili i tentativi di soccorso del 118. I carabinieri della Compagnia di Piacenza stanno svolgendo gli accertamenti

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Un uomo di 61 anni è morto questo pomeriggio in una frazione della Val Nure, nel Piacentino. Era al lavoro in una vigna da diverse ore, mentre sulla zona insisteva un caldo torrido, in un periodo in cui le temperature continuano a causare vittime in diverse regioni. Intorno alle 14 il fratello lo ha trovato riverso tra i filari, già privo di vita. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Piacenza. 

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