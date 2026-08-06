Anziana uccisa con colpi di martello nel Chietino, nipote in caserma

L'allarme è scattato poco dopo le 22 del 5 agosto, quando il 25enne nipote della vittima ha chiamato una familiare che vive all'estero che a sua volta ha allertato i carabinieri. Il giovane, trovato sulla scena del delitto in stato confusionale, è stato portato in caserma

Un'anziana donna è stata trovata senza vita nella sua casa in contrada Briccioli, ad Altino, in provincia di Chieti. Gilda Di Giuseppe, 89 anni, è stata uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione anche il nipote della donna, un ragazzo di 25 anni in evidente stato confusionale. Stando alle prime informazioni, l’allarme è scattato poco dopo le 22 del 5 agosto, quando lo stesso giovane avrebbe chiamato una parente che vive all’estero che ha allertato le forze dell’ordine.