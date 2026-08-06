Anziana uccisa con colpi di martello nel Chietino, nipote in caserma

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Anziana uccisa a martellate in testa nel Chietino, in caserma il nipote

Cronaca
©IPA/Fotogramma

L'allarme è scattato poco dopo le 22 del 5 agosto, quando il 25enne nipote della vittima ha chiamato una familiare che vive all'estero che a sua volta ha allertato i carabinieri. Il giovane, trovato sulla scena del delitto in stato confusionale, è stato portato in caserma

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Un'anziana donna è stata trovata senza vita nella sua casa in contrada Briccioli, ad Altino, in provincia di Chieti. Gilda Di Giuseppe, 89 anni, è stata uccisa con colpi di martello alla testa nella tarda notte di ieri. Quando sono giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato nell’abitazione anche il nipote della donna, un ragazzo di 25 anni in evidente stato confusionale. Stando alle prime informazioni, l’allarme è scattato poco dopo le 22 del 5 agosto, quando lo stesso giovane avrebbe chiamato una parente che vive all’estero che ha allertato le forze dell’ordine. 

Nipote in caserma

Il 25enne è uno studente fuorisede che, quando torna in Abruzzo, viene abitualmente ospitato dalla nonna. È stato portato nel cuore della notte nella caserma di Casoli, in provincia di Chieti, dove è stato ascoltato dalla procuratrice di Lanciano, Patrizia Foiera, che coordina l'inchiesta. Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica e il movente del delitto: stando a un primo esame del cadavere, la morte della donna potrebbe essere dovuta ai numerosi colpi alla testa.

Un momento della vasta operazione nel carcere di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, anche per reati mafiosi, 28 giugno 2025. ANSA/GIORGIO BERNARDINI

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