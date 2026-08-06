Sardegna, furti nei resort mentre i turisti non ci sono: si indaga

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Sardegna, furti nei resort di lusso mentre i turisti non ci sono: si indaga

Cronaca
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Sono stati segnalati colpi in diverse località sarde, nei momenti della giornata in cui i turisti si trovano fuori dalle proprie camere. Secondo le ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato le porte delle camere per rubare denaro e oggetti di valore. La prima segnalazione è avvenuta a Valle dell'Erica e l'ultima a Santa Teresa di Gallura, dove i responsabili hanno sottratto 50mila euro, orologi di lusso e gioielli. Sui furti ora indagano i carabinieri

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In Sardegna è allarme furti nei resort di lusso. Sono stati segnalati colpi in diverse località sarde, nei momenti della giornata in cui i turisti si trovano fuori dalle proprie camere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri, approfittando dell'assenza dei clienti, avrebbero forzato le porte delle camere per rubare denaro e oggetti di valore. La prima segnalazione è avvenuta a Valle dell'Erica e l'ultima a Santa Teresa di Gallura, dove i responsabili hanno sottratto 50mila euro, oltre a orologi di lusso e gioielli. Sui furti ora indagano i carabinieri.

I furti negli hotel sardi

I ladri avrebbero smurato anche due casseforti e fingendosi i clienti del resort sono usciti indisturbati nascondendo il bottino nelle valigie, anch'esse rubate. Nel frattempo, i militari sono impegnati nell'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli hotel per ricostruire la dinamica dei blitz e risalire all'identità dei responsabili. Oltre al furto segnalato a Santa Teresa di Gallura, anche a Porto Rotondo i ladri avrebbero fatto irruzione nella stanza mentre i clienti si trovavano fuori a cena, rubando orologi, contanti e borse di valore.  

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