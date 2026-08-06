Sardegna, furti nei resort mentre i turisti non ci sono: si indaga

Sono stati segnalati colpi in diverse località sarde, nei momenti della giornata in cui i turisti si trovano fuori dalle proprie camere. Secondo le ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato le porte delle camere per rubare denaro e oggetti di valore. La prima segnalazione è avvenuta a Valle dell'Erica e l'ultima a Santa Teresa di Gallura, dove i responsabili hanno sottratto 50mila euro, orologi di lusso e gioielli. Sui furti ora indagano i carabinieri

In Sardegna è allarme furti nei resort di lusso. Sono stati segnalati colpi in diverse località sarde, nei momenti della giornata in cui i turisti si trovano fuori dalle proprie camere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri, approfittando dell'assenza dei clienti, avrebbero forzato le porte delle camere per rubare denaro e oggetti di valore. La prima segnalazione è avvenuta a Valle dell'Erica e l'ultima a Santa Teresa di Gallura, dove i responsabili hanno sottratto 50mila euro, oltre a orologi di lusso e gioielli. Sui furti ora indagano i carabinieri.