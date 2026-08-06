Napoli, ladro col cappuccio del KKK irrompe in negozio: arrestato

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Napoli, ladro col cappuccio del KKK e machete irrompe in negozio: arrestato

Cronaca

Un uomo di 53 anni ha fatto irruzione in un salone da parrucchiere di via Allende, a Castellammare di Stabia, indossando un cappuccio bianco a punta e impugnando un machete. Ha sfondato la vetrina e afferrato alcuni prodotti per capelli, mentre qualcuno riprendeva la scena e la diffondeva sui social. I carabinieri lo hanno arrestato per furto: l'arma è stata sequestrata e la refurtiva recuperata

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Un cappuccio bianco a punta, dalla foggia simile a quelli usati dal Ku Klux Klan, un machete in pugno e una vetrina in frantumi. È la scena andata in scena in via Allende, a Castellammare di Stabia (Napoli), dove un uomo di 53 anni ha fatto irruzione in un salone da parrucchiere e ha portato via alcuni prodotti per la cura dei capelli. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri per furto.

L'irruzione ripresa e postata sui social

L'uomo, con il volto coperto dal copricapo bianco e armato di un machete affilato, ha colpito ripetutamente il vetro della vetrina fino a mandarlo in pezzi. Qualcuno ha filmato l'intera scena con un telefono, diffondendola poi sui social. Una volta all'interno del locale, il 53enne ha afferrato alcuni prodotti per capelli.

L'intervento dei carabinieri

Allertati attraverso il numero unico di emergenza 112, i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia sono arrivati sul posto poco dopo. L'uomo è stato bloccato e, tolto il cappuccio, dichiarato in arresto per furto. Il provvedimento è stato poi convertito nei domiciliari. Il machete è stato sequestrato e l'intera refurtiva recuperata. Sul pavimento del salone sarebbero state trovate alcune macchie di sangue, la cui origine al momento non è chiarita.

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