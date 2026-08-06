Napoli, ladro col cappuccio del KKK irrompe in negozio: arrestato

Un uomo di 53 anni ha fatto irruzione in un salone da parrucchiere di via Allende, a Castellammare di Stabia, indossando un cappuccio bianco a punta e impugnando un machete. Ha sfondato la vetrina e afferrato alcuni prodotti per capelli, mentre qualcuno riprendeva la scena e la diffondeva sui social. I carabinieri lo hanno arrestato per furto: l'arma è stata sequestrata e la refurtiva recuperata ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Un cappuccio bianco a punta, dalla foggia simile a quelli usati dal Ku Klux Klan, un machete in pugno e una vetrina in frantumi. È la scena andata in scena in via Allende, a Castellammare di Stabia (Napoli), dove un uomo di 53 anni ha fatto irruzione in un salone da parrucchiere e ha portato via alcuni prodotti per la cura dei capelli. L'uomo è stato poi arrestato dai carabinieri per furto.

L'irruzione ripresa e postata sui social L'uomo, con il volto coperto dal copricapo bianco e armato di un machete affilato, ha colpito ripetutamente il vetro della vetrina fino a mandarlo in pezzi. Qualcuno ha filmato l'intera scena con un telefono, diffondendola poi sui social. Una volta all'interno del locale, il 53enne ha afferrato alcuni prodotti per capelli.