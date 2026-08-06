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Roma, apre a settembre lo Studentato Seraphicum con i fondi del PNRR

Cronaca

La struttura mette a disposizione 173 nuovi posti letto, configurandosi come una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti universitari a Roma

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Apre a settembre, in Via del Serafico 3 nel quadrante sud della Capitale, lo Studentato Seraphicum, un nuovo progetto di residenzialità universitaria nato dalla collaborazione tra i Frati Minori Conventuali e il settore pubblico grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La struttura mette a disposizione 173 nuovi posti letto, configurandosi come una risposta concreta alle esigenze abitative degli studenti universitari a Roma.

Grande attenzione è dedicata all'inclusione sociale e al diritto allo studio: cinquantadue posti sono infatti riservati a giovani meritevoli e privi di mezzi, selezionati attraverso il bando dell'ente regionale DiSCo Lazio.

Il complesso è stato concepito per superare il modello del semplice dormitorio ed è dotato di aule studio, cucine condivise, sale da pranzo autogestite e vari ambienti comuni pensati per favorire la socializzazione e la vita comunitaria. Per accompagnare i ragazzi nel delicato passaggio dell'uscita da casa, compreso tra i diciotto e i ventuno anni, lo studentato mette a disposizione una figura laica specializzata in ambito educativo e formativo, con l'obiettivo di offrire ascolto e contrastare le fragilità emotive che spesso conducono all'abbandono degli studi.

“Più di una semplice residenza per studenti - spiega Padre Roberto Liggeri, Responsabile della struttura - lo Studentato Seraphicum vuole essere una casa aperta alla città e alle nuove generazioni: un luogo laico, inclusivo e accogliente dove lo studio si intreccia con la crescita personale, l’incontro tra culture diverse e la costruzione di relazioni autentiche. L’idea alla base dello studentato è semplice ma ambiziosa: trasformare l’abitare in un’esperienza di fraternità, in pieno spirito francescano. Non soltanto un luogo dove dormire e studiare, ma un ambiente in cui imparare il valore del confronto, della collaborazione e della convivenza rispettosa. Un luogo dove fare comunità, crescere come studenti e come persone”.

 

Per conoscere da vicino il progetto e visitare gli spazi è già possibile prenotare una visita sul sito www.studentatoseraphicum.it , telefonare al +39 06 9929 1900 oppure scrivere all’indirizzo studentato@seraphicum.org .

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