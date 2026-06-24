Introduzione
L'Italia, così come molti altri Paesi in Europa, boccheggia per il caldo. Secondo le previsioni, questa ondata di calore durerà almeno fino a fine mese, con punte di 39 gradi in gran parte del Paese. I condizionatori hanno un ruolo fondamentale, ma non tutti possono avere a disposizione questi macchinari. Una buona alternativa è rappresentata dai condizionatori portatili. Ma come ci si può orientare nella scelta di questi elettrodomestici? Altroconsumo ha selezionato e messo a confronto alcuni tra i migliori climatizzatori portatili del 2026: ecco cosa è emerso.
Quello che devi sapere
L'indagine
Altroconsumo specifica che "i climatizzatori portatili con tubo sono una soluzione pratica quando non si può installare un climatizzatore fisso, o quando serve raffrescare una stanza solo nei periodi più caldi. Per questo confronto abbiamo selezionato alcuni tra i climatizzatori portatili più diffusi e facilmente reperibili sul mercato, privilegiando modelli mass market. Le indicazioni su “migliore”, “più conveniente” o “meno rumoroso” si riferiscono quindi ai prodotti inclusi nel test, non a tutti i climatizzatori portatili disponibili nel 2026".
Nel campione analizzato emergono differenze soprattutto su raffreddamento, consumi e rumore. Facilità d’uso e manuali sono invece in genere di buon livello: quasi tutti i prodotti sono abbastanza semplici da comandare, spostare e pulire, e le istruzioni non mostrano carenze diffuse. La rumorosità resta il limite più trasversale: nessun modello eccelle davvero sotto questo punto di vista.
Dall'analisi emerge anche che il prezzo alto non garantisce un prodotto migliore: alcuni modelli costosi, viene spiegato, restano dietro quelli di fascia media, e alcune soluzioni economiche possono bastare per un uso semplice e occasionale.
Per approfondire:
Condizionatori, quanto costano e quanto tempo serve per installarli?
Come vengono fatti i test
Nei test i climatizzatori portatili vengono portati in laboratorio e sottoposti a prove che misurano prestazioni, consumi, rumore e praticità d’uso. Tutti i prodotti sono acquistati in modo anonimo, così da testare gli stessi modelli disponibili per i consumatori. Oltre ai vari aspetti tecnici, vengono valutati anche i manuali d'istruzione.
Nel risultato complessivo, Altroconsumo spiega che le varie prove hanno un peso diverso:
- la performance energetica pesa per il 30% e include l’efficienza in raffreddamento e il consumo elettrico in stand-by
- la velocità nel raffreddare pesa per il 25%
- il rumore pesa per il 20%
- l’omogeneità della temperatura pesa per il 10%
- la facilità d’uso, inclusa facilità di pulizia, spostamento e comandi, pesa per il 10%
- il manuale d’istruzioni pesa per il 5%
Miglior climatizzatore portatile economico
Il miglior climatizzatore portatile economico tra quelli testati è il Beko BP 409 C. Con un prezzo indicativo di 208,95 euro, rilevato a maggio 2026, è il modello meno caro tra quelli che raggiungono una qualità globale sufficiente nel campione d'indagine. Il risultato complessivo è di 50/100.
Beko BP 409 C entra tra i consigli per il prezzo basso e per una resa complessiva ancora accettabile. Non è particolarmente rapido nel raffreddare e non offre vantaggi sul rumore, ma mantiene una distribuzione della temperatura accettabile per questa fascia di prezzo.
Il miglior compromesso qualità/prezzo
Il miglior compromesso tra qualità e prezzo del test è quello di Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10P (01921). Con una qualità globale di 60/100 e un prezzo indicativo di 298,70 euro, è il modello più equilibrato tra quelli provati. Si avvicina al migliore del test, ma costa meno.
Raffredda bene, distribuisce il fresco in modo regolare e non presenta particolari criticità nell’uso quotidiano. I limiti principali di questo modello sono rumore e performance energetica.
Rispetto al migliore del test, l’Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10P perde qualcosa nel risultato complessivo, ma il prezzo più basso lo rende più conveniente per molti acquisti.
Electrolux Comfort 600 EXP26U339AW ha buone prestazioni nel raffreddamento, una temperatura ben distribuita e una buona facilità d’uso, ma costa molto di più. De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST WIFI, pur essendo il modello più caro del test, ottiene una qualità globale inferiore.
Come se la cava il top di gamma?
Tra i modelli di fascia più alta inclusi nel test, il più costoso è De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST WIFI, con un prezzo indicativo di 861,20 euro, rilevato a maggio 2026. Il prezzo lo colloca nettamente sopra gli altri climatizzatori portatili del confronto, ma la qualità globale si ferma a 52/100. Diversi modelli meno costosi ottengono risultati migliori.
Questo De’Longhi può interessare chi cerca un prodotto con connettività Wi-Fi, marchio riconoscibile e posizionamento alto. Nelle prove distribuisce bene la temperatura, ma non è tra i migliori nella rapidità di raffreddamento. Anche rumore e performance energetica non lo spingono ai vertici.
Facendo un paragone:
- Bosch Cool 4000 costa meno della metà, raffredda meglio e ottiene il risultato complessivo più alto.
- Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10P costa molto meno e risulta più equilibrato nelle prove principali.
Il più silenzioso
Come detto, nessun climatizzatore portatile eccelle per silenziosità. Tra i prodotti provati, comunque, il meno rumoroso è l'Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X (02265). Il vantaggio sul rumore è però accompagnato da un risultato complessivo basso: la qualità globale è 39/100. Le prove mostrano limiti importanti nel raffreddamento, che riducono molto l’interesse del prodotto come acquisto complessivo. "Per questo non è una raccomandazione forte come miglior climatizzatore portatile", scrive Altroconusmo.
Il migliore del test
Ma qual è il migliore del test, tutto considerato? "È Bosch Cool 4000 7733702543. Ottiene una qualità globale di 63/100 e costa 365,45 euro, prezzo indicativo rilevato a maggio 2026. Raffredda bene, distribuisce la temperatura in modo regolare e ha istruzioni particolarmente chiare", spiegano da Altroconsumo.
I vantaggi e gli svantaggi dei climatizzatori portatili
La possibilità di spostare da un ambiente all’altro i condizionatori portatili è sicuramente uno degli aspetti più comodi di questi elettrodomestici, anche perché non richiedono lavori importanti per l'installazione. Il tubo deve essere collegato correttamente verso l’esterno. Rispetto a un climatizzatore fisso split, questi sistemi hanno però due limiti:
- il corpo macchina è all'interno della stanza, quindi il rumore si percepisce di più;
- se dalla finestra rientra aria calda, l’efficacia cala e i consumi aumentano.
Per approfondire:
Blackout per il caldo estremo, quali sono le cause e perché è difficile evitarli