Il miglior compromesso tra qualità e prezzo del test è quello di Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10P (01921). Con una qualità globale di 60/100 e un prezzo indicativo di 298,70 euro, è il modello più equilibrato tra quelli provati. Si avvicina al migliore del test, ma costa meno.

Raffredda bene, distribuisce il fresco in modo regolare e non presenta particolari criticità nell’uso quotidiano. I limiti principali di questo modello sono rumore e performance energetica.

Rispetto al migliore del test, l’Olimpia Splendid Dolceclima Compact 10P perde qualcosa nel risultato complessivo, ma il prezzo più basso lo rende più conveniente per molti acquisti.

Electrolux Comfort 600 EXP26U339AW ha buone prestazioni nel raffreddamento, una temperatura ben distribuita e una buona facilità d’uso, ma costa molto di più. De’Longhi Pinguino PAC EX130 CST WIFI, pur essendo il modello più caro del test, ottiene una qualità globale inferiore.