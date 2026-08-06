Luce e gas, prezzi in aumento a luglio: ecco l’impatto sulle bollette

Invece il prezzo del gas, rispetto ai tempi pre-crisi del luglio 2021, è oggi superiore del 58,6%, mentre rispetto al mese di luglio più caro, quello del 2022, è maggiore dell'8,4%. Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha spiegato: "Il prezzo del gas decolla. Si tratta del terzo prezzo più alto dall'inizio delle serie storiche. Bisogna tornare al 2022 per battere questo record. Insomma, sono scattate le speculazioni che, per fortuna, non incideranno sulle famiglie, considerato che a luglio l'uso è solo per la cottura cibi, ma che destano grande preoccupazione, essendo un'avvisaglia di quello che potrà accadere a ottobre, all'inizio della stagione termica, se la situazione in Medio Oriente non sarà risolta e la navigazione nello Stretto di Hormuz non sarà ripresa regolarmente".