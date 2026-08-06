Luce e gas, prezzi in aumento a luglio: ecco l’impatto sulle bollette e i costi attesiEconomia
Introduzione
Non si allenta la tensione sul mercato dell’energia, alimentata anche dalla ripresa degli scontri tra Iran e Stati Uniti nelle scorse settimane. Una situazione che impatta anche sull’Italia: nel mese di luglio infatti il prezzo dell’elettricità è risultato essere del 18,52% maggiore rispetto a giugno, mentre il gas ha fatto registrate un +20,04%. Per entrambe si tratta dei valori più alti raggiunti nel corso del 2026.
Quello che devi sapere
Quanto costa l’energia elettrica
Un trend che appare essere costante: nella settimana da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto il Gme (Gestore dei Mercati Energetici) ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (Pun Index Gme) pari a 177,16 euro/Mwh rispetto a 169,98 euro/Mwh della settimana precedente, mentre i volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gme sono risultati pari a 5,7 milioni di MWh (5,5 milioni la settimana prima), con la liquidità all'85,0%. I prezzi medi si sono attestati tra i 171,62 euro/Mwh della Sardegna e i 183,77 euro/Mwh della Sicilia.
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Sale il prezzo del gas per i vulnerabili
E non solo: a luglio è stato in salita il prezzo di riferimento del gas per i clienti vulnerabili, pari a 134,40 centesimi di euro per metro cubo (+9,7% su giugno). A comunicarlo è stata l'Arera, spiegando che "dopo gli ultimi due aggiornamenti pressoché stabili, per il mese di luglio 2026, le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 9,7% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) è pari a 56,69 euro/Mwh".
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Quante persone sono coinvolte
L'aumento riguarda i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità. Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo (la famiglia tipo ha consumi medi di gas di 1.100 metri cubi annui), ha spiegato ancora l'Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente "è pari a 134,40 centesimi di euro per metro cubo (+9,7% su giugno), così suddiviso: 63,81 centesimi di euro (pari al 47,48% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 5,83 centesimi di euro (4,34% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; 24,19 centesimi di euro (18% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; 4,98 centesimi di euro (3,7% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema e 35,59 centesimi di euro (26,48% del totale della bolletta) per le imposte".
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Di quanto aumenta la bolletta
La situazione del prezzo di gas ed energia è finita anche al centro dell’attenzione delle associazioni per la difesa dei consumatori. Secondo il Codacons, l’annuncio di Arera conferma la stangata estiva sui consumi energetici degli italiani. Le bollette del gas salgono del +9,7% per i vulnerabili rispetto al mese precedente, pari ad una maggiore spesa su base annua, nell'ipotesi di prezzi costanti, da +130,7 euro a nucleo rispetto alle tariffe di giugno. La bolletta media del gas sale così a 1.478,4 euro annui (con consumi pari a 1.100 metri cubi annui) che, sommata ai 632,6 della luce, porta il conto totale per un utente vulnerabile a 2.111 euro.
Il prezzo di luce e gas sul mercato libero
Tuttavia, continua ancora il Codacons, le tariffe stanno salendo anche nel mercato libero: a luglio secondo l'Istat il rincaro è stato del +7,4% per il gas, mentre l'elettricità è aumentata del +10,4%. Numeri che delineano una situazione aggravata dal massiccio ricorso a condizionatori e sistemi di climatizzazione per contrastare l'ondata di caldo estremo che prosegue oramai da maggio.
Sale la spesa per i vulnerabili
All’attacco è andata anche l'Unione nazionale consumatori (Unc), secondo cui l'aumento del 9,7% della tariffa del gas dal 1° luglio per gli utenti vulnerabili, "significa un aggravio, teorico, di 131 euro (+130,68 euro) in più su base annua, nell'ipotesi di prezzi costanti per i prossimi 12 mesi". Nel comunicato si legge che "la spesa totale annua (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027) sale così, per i vulnerabili, a 1.478 euro, che, sommati ai 633 euro della luce, determinano una spesa complessiva annua pari a 2.111 euro".
Quanto è salito il prezzo del gas
Invece il prezzo del gas, rispetto ai tempi pre-crisi del luglio 2021, è oggi superiore del 58,6%, mentre rispetto al mese di luglio più caro, quello del 2022, è maggiore dell'8,4%. Marco Vignola, vicepresidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha spiegato: "Il prezzo del gas decolla. Si tratta del terzo prezzo più alto dall'inizio delle serie storiche. Bisogna tornare al 2022 per battere questo record. Insomma, sono scattate le speculazioni che, per fortuna, non incideranno sulle famiglie, considerato che a luglio l'uso è solo per la cottura cibi, ma che destano grande preoccupazione, essendo un'avvisaglia di quello che potrà accadere a ottobre, all'inizio della stagione termica, se la situazione in Medio Oriente non sarà risolta e la navigazione nello Stretto di Hormuz non sarà ripresa regolarmente".
Il legame tra prezzo di gas ed elettricità
Non è tutto: sempre secondo Marco Vignola infatti "il prezzo del gas, per via del mancato disaccoppiamento, si trascina, per chi ha contratti a prezzo variabili, il prezzo dell'elettricità, che purtroppo a luglio registra consumi record".
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