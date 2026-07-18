Bonus bollette 2026, come funziona lo sconto con contributo volontario

I beneficiari del contributo sono i clienti che hanno attiva un’utenza domestica di residenza; un ISEE fino a 25.000 euro; non ricevono il bonus sociale elettrico; hanno dei consumi di energia inferiori a 0,5 MWh nel bimestre di riferimento e inferiori a 3 MWh nei dodici mesi considerati dalla normativa. I requisiti saranno verificati automaticamente da ARERA e Acquirente Unico, sulla base dei dati trasmessi dall'INPS e delle informazioni presenti nel Sistema Informativo Integrato (SII).

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