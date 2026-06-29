Introduzione

Con l'arrivo del grande caldo e i condizionatori accesi a pieno regime, la rete elettrica delle città va sotto pressione e i blackout si fanno più frequenti. Pochi sanno che, in caso di interruzione prolungata, scatta un indennizzo che il gestore accredita automaticamente in bolletta, senza bisogno di farne richiesta. Ecco quando spetta, quanto vale per famiglie e imprese, in quali casi non viene riconosciuto e come comportarsi se non arriva o se si è subìto un danno. Uno sguardo anche a telefono e internet, dove le regole sono diverse.