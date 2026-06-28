Il caldo estremo costa fino a 600 euro al mese a famiglia. Ecco le spese per rinfrescarsiEconomia
Introduzione
L’ondata di temperature bollenti colpisce non solo la salute ma anche i portafogli degli italiani. L'associazione di consumatori Assoutenti ha calcolato che il conto può arrivare fino a 600 euro al mese a famiglia tra il maggior utilizzo di condizionatori, consumi idrici e spese per gelati o altri prodotti per rinfrescarsi.
Quello che devi sapere
Elettricità e uso di condizionatori e ventilatori
Lo studio di Assoutenti indaga come il caldo estremo stia influendo sulle abitudini e sulle tasche delle famiglie italiane. Una voce importante di questo esborso è "l'accensione anticipata dei condizionatori, ventilatori, deumidificatori" che si accompagna alle tariffe più alte, portando "a una maggiore spesa energetica stimabile tra +50 e +100 euro al mese a famiglia, a seconda del tipo di impianto, della classe energetica, dell'efficienza, del numero di split in casa, e delle ore di accensione" sottolinea l'associazione.
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Aumento dei consumi idrici
Il caldo comporta anche una impennata dei consumi idrici, con un maggiore utilizzo dell'acqua per docce rinfrescanti, per dissetarsi, per irrigare giardini e piante, con un aggravio di spesa stimabile in +20/+30 euro al mese a famiglia.
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I prodotti freschi e dissetanti
C'è poi un maggior ricorso prodotti freschi e dissetanti, dalle bibite ai gelati, passando per la frutta fresca con uno scontrino di +60/+80 euro al mese a famiglia. Anche le rilevazioni Istat con il report sull’inflazione hanno confermato che questi prodotti stanno registrando sensibili rincari dei prezzi, come conseguenza dei conflitti in Medio Oriente.
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Dalle piscine agli integratori
Con il caldo record si registra anche un aumento dell’utilizzo di piscine e stabilimenti balneari per mettersi al riparo dall’afa e potendo così usufruire dei servizi offerti dalle strutture. Lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari comportano una spesa complessiva tra + 120 e +200 euro a famiglia. E in questa stagione aumenta anche il ricorso agli integratori alimentari, con una spesa stimata tra +20 e +40 euro. Il maggiore ricorso ai prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle (spray, creme solari protettive, doposole) costano poi tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare.
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L’automobile e i consumi per tenerla fresca
Con il caldo tante persone tendono a usare la propria auto per gli spostamenti, preferendola ad altri mezzi di trasporto come bici o autobus. Questo però si traduce in maggiori spese per i carburanti (+40/+60 euro al mese a famiglia). E utilizzare il climatizzatore in macchina comporta un consumo superiore di carburante (fino al +30%), con una spesa aggiuntiva tra +20 e +40 euro al mese.
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“Razionalizzare i consumi per taglio spesa contro il caldo”
Il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso spiega che "il caldo record che da giorni imperversa in Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare ad un vero e proprio salasso per le tasche delle famiglie. Tuttavia è possibile contenere la spesa razionalizzando i consumi e ricorrendo ad espedienti che ci aiutino a combattere il caldo senza necessariamente mettere mano al portafogli".
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I consigli per affrontare il caldo senza svuotare il portafogli
Contro il possibile salasso, l’associazione dei consumatori ha realizzato un vademecum con consigli pratici per aiutare le famiglie ad affrontare il caldo senza ricorrere a spese eccessive.
- Usa il condizionatore solo dove serve e quando serve. Chiudi le porte delle stanze inutilizzate, imposta il termostato non sotto i 25°, e spegni l’impianto se esci di casa. Per risparmiare meglio usare la funzione deumidificatore e impostare un timer di funzionamento nelle ore notturne.
- Fai manutenzione ai filtri dell’aria. Condizionatori e ventilatori puliti funzionano meglio e consumano meno.
- Approfitta del fresco naturale. Apri le finestre la mattina presto o la sera tardi per arieggiare. Chiudi tapparelle e tende nelle ore più calde.
- Fai docce brevi, non bollenti né ghiacciate. Rinfrescano, evitano shock termici e riducono il consumo idrico. Usa acqua fresca anche per inumidire polsi e collo quando fa troppo caldo.
- Usa l’auto con criterio. Se puoi, condividi i viaggi con amici, colleghi o parenti. Arieggia l’abitacolo prima di accendere il climatizzatore. Evita lunghe soste col motore acceso.
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I consigli su alimentazione e bevande
- Mangia fresco, locale, di stagione. Frutta e verdura estiva aiutano a idratarsi naturalmente. Riduci i cibi ultra-processati o confezionati che costano di più e generano più rifiuti. In estate il cibo può diventare un alleato contro il caldo, se scegli gli alimenti giusti come frutta e verdura ricche di acqua e sali minerali (cetrioli, anguria, melone, lattuga, zucchine, pesche, albicocche, pomodori) e alimenti energizzanti ma leggeri come frutta secca, cereali integrali, yogurt bianco naturale (con frutta fresca). Evita cibi troppo salati, fritti, ricchi di grassi: aumentano la sensazione di caldo e affaticano la digestione.
- Bevi acqua del rubinetto (se potabile nel tuo Comune). In estate il fabbisogno di liquidi cresce, ma non è vero che servono per forza bevande zuccherate o commerciali per “recuperare energia”. Se nel tuo Comune l’acqua del rubinetto è potabile e controllata (come accade in gran parte d’Italia), è la scelta più sostenibile ed economica. Eviti plastica, risparmi e resti idratato senza carichi di zuccheri.
- Meglio andare in spiaggia o in piscina portandosi da casa bevande e cibo, in modo da risparmiare sulle consumazioni alimentari.
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