Con il caldo record si registra anche un aumento dell’utilizzo di piscine e stabilimenti balneari per mettersi al riparo dall’afa e potendo così usufruire dei servizi offerti dalle strutture. Lettini, ombrelloni, parcheggi e consumazioni alimentari comportano una spesa complessiva tra + 120 e +200 euro a famiglia. E in questa stagione aumenta anche il ricorso agli integratori alimentari, con una spesa stimata tra +20 e +40 euro. Il maggiore ricorso ai prodotti cosmetici dedicati alla protezione della pelle (spray, creme solari protettive, doposole) costano poi tra i 30 e i 40 euro a nucleo familiare.

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