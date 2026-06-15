Introduzione

Quest’anno l’anticipo d’estate ha portato ondate di caldo e giornate bollenti già dal mese di maggio. Uno dei rimedi più utilizzati dagli italiani è l’accensione dei climatizzatori, elettrodomestici sempre più indispensabili per combattere il calore creato dai cambiamenti climatici. Il numero degli impianti di climatizzazione installati nelle case italiane è più che raddoppiato negli ultimi anni. Questa estate però le famiglie dovranno fare i conti anche con l'aumento delle tariffe elettriche legato alla guerra in Medio Oriente, con conseguente crescita della spesa in bolletta, e non mancano gli allarmi sanitari legati alla errata areazione degli ambienti.