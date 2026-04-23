Bonus condizionatori 2026, chi può ottenerlo e cosa cambia

L’acquisto e l’installazione di un condizionatore a basso consumo energetico danno diritto alla detrazione, a condizione che siano rispettate precise modalità di pagamento. Il fondamento normativo si trova nell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e nell’articolo 16-bis, lettera h), del Tuir, integrati dalla Legge di Bilancio 2025 che ha confermato la misura, escludendo però impianti alimentati esclusivamente da combustibili fossili.

Le condizioni descritte vanno oggi lette alla luce della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2026. La misura della detrazione varia: in generale è pari al 36% della spesa sostenuta, ma sale al 50% se l’immobile è destinato ad abitazione principale e il contribuente ha un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso o abitazione).

Il rimborso avviene tramite detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali, e il contribuente deve indicare la spesa sostenuta nella propria dichiarazione dei redditi, utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi PF.