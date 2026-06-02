A fare chiarezza è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, che rispondendo a un quesito presentato da un contribuente ha precisato in modo dettagliato quali criteri seguire quando il bene viene acquistato a rate. Secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, il beneficio fiscale resta pienamente riconosciuto anche nel caso in cui il contribuente scelga di dilazionare la spesa nel tempo. La condizione essenziale è che il venditore riceva il pagamento dalla finanziaria attraverso modalità tracciabili e che l'acquirente conservi la relativa documentazione. L'elemento decisivo non è quindi il piano di rimborso delle rate, ma il momento in cui la società finanziaria versa l'intero importo dovuto al negoziante. È proprio questa operazione a determinare il periodo d'imposta nel quale la spesa viene considerata sostenuta e, di conseguenza, l'anno a cui collegare la detrazione.

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