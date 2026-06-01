NoiPA cedolino giugno 2026, le date e il calendario dei pagamenti

Introduzione

Il mese di giugno è ormai arrivato e i dipendenti pubblici attendono di conoscere l'entità del loro stipendio sulla piattaforma NoiPA. L’emissione ordinaria relativa a questo mese del 2026 è stata avviata lo scorso 28 maggio e adesso è iniziata la fase di elaborazione degli emolumenti. A essere coinvolti da questa tornata sono circa 2,7 milioni di lavoratori, attivi nei vari comparti che spaziano dai ministero alla scuola fino alle forze dell’ordine e ad altre categorie della Pubblica Amministrazione.