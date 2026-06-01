NoiPA cedolino giugno 2026, le date e il calendario dei pagamenti

NoiPA cedolino giugno 2026, le date e il calendario previsto per i pagamentiEconomia
Introduzione
Il mese di giugno è ormai arrivato e i dipendenti pubblici attendono di conoscere l'entità del loro stipendio sulla piattaforma NoiPA. L’emissione ordinaria relativa a questo mese del 2026 è stata avviata lo scorso 28 maggio e adesso è iniziata la fase di elaborazione degli emolumenti. A essere coinvolti da questa tornata sono circa 2,7 milioni di lavoratori, attivi nei vari comparti che spaziano dai ministero alla scuola fino alle forze dell’ordine e ad altre categorie della Pubblica Amministrazione.
Quello che devi sapere
La piattaforma NoiPA
Intanto, è utile ricordare come NoiPA sia la piattaforma dedicata alla gestione del personale della pubblica amministrazione. È stata realizzata dal Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tra i vari compiti assolti dalla piattaforma ci sono anche quelli legati alla gestione di stipendi, adempimenti fiscali e quelli legati alle pensioni.
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L’importo netto di giugno 2026
Sulla piattaforma, dunque, i dipendenti pubblici possono consultare le informazioni relative al cedolino di ogni mese, all’importo netto che verrà accredito e alle date in cui lo stipendio sarà pagato. Per quanto concerne nello specifico il mese di giugno del 2026, il valore dell’importo netto della mensilità ha iniziato a essere visibile nell’area riservata di NoiPA negli ultimi giorni di maggio. Questo avviene perché, solitamente, questa è la prima informazione che viene fornita relativamente agli stipendi del mese.
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Cosa cambia a giugno 2026
La comunicazione mette i dipendenti della pubblica amministrazione nella posizione di sapere quanto riceveranno e valutare eventuali variazioni rispetto alla precedente mensilità. Si tratta di una pratica ancora più importante a giugno, nel quale è talvolta possibile notare un cambiamento di cifre anche rilevante rispetto ai mesi precedenti: infatti su questo stipendio possono pesare eventuali conguagli IRPEF o rimborsi, oltre alle addizionali comunali e regionali.
Il cedolino di giugno 2026
In ogni caso, per avere un quadro completo del mese di giugno sarà necessario attendere ancora qualche giorno: in base al calendario delle lavorazioni della documentazione, infatti, la pubblicazione del cedolino completo di tutte le voci della busta paga dovrebbe arrivare intorno al 18 del mese. Questo permetterà di avere un quadro più chiaro non solo sullo stipendio base, ma anche sulle trattenute, le addizionali, i conguagli IRPEF e i compensi accessori.
La tassazione agevolata sui compensi accessori
Sul tema dei compensi accessori è importante ricordare che anche nel mese di giugno sarà applicata la tassazione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2026: si tratta di un’aliquota pari al 15%, che scatta automaticamente su tutte le cifre ricevute fino a un massimo di 800 euro all’anno.
Quando arriva lo stipendio
Per quanto riguarda invece la data di pagamento dello stipendio del mese, in base alla programmazione ordinaria della piattaforma NoiPA la data da segnare in rosso sul calendario è quella di martedì 23 giugno: è in quel giorno infatti che dovrebbe essere accreditato lo stipendio.
La situazione del comparto scuola
Infine, è da segnalare una situazione che riguarda i docenti e il personale ATA. Secondo quanto riportato da diverse fonti, infatti, negli importi del cedolino di giugno 2026 per i lavoratori del comparto a tempo indeterminato o con supplenza annuale non comparirebbero né gli aumenti né le somme arretrate legate al recente rinovo contrattuale. Sebbene non ci fosse certezza sulle date, l’attesa era alta: si parla infatti di cifre che in alcuni casi possono arrivare - secondo stime - a superare quota mille euro lordi.
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Quando arriverà l’aumento
Non è dunque chiaro quando saranno corrisposti gli arretrati e quando arriverà l’aumento di stipendio per i lavoratori del comparto scuola. Secondo quanto riportato da il Messaggero, è possibile che arrivi un aggiornamento tardivo della piattaforma NoiPA per sanare la situazione, oppure che si registri uno slittamento ai mesi successivi.
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