Introduzione

Analizzando le dichiarazioni dei redditi del 2025 si può tracciare un quadro di quelle che sono le categorie professionali che sono più affidabili nel pagamento delle tasse, e quelle che invece lo sono meno.

Medici, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e professioni sanitarie sono le categorie che più rispettano le regole del Fisco. Invece ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducente (Ncc) e concessionarie sono quelle che si allontanano di più dalle normative.

A tracciare la “mappa del rischio”, sono gli ultimi dati del Mef analizzati dal Sole 24 Ore. Ecco tutti i dettagli.