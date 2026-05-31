Blocco Brennero, quanto costano le limitazioni del traffico

Ieri in territorio austriaco, a Matrei, si è svolta l’annunciata manifestazione contro i tir e il traffico pesante. Migliaia di persone hanno pacificamente occupato la carreggiata autostradale - già preventivamente chiusa dalle Forze dell'ordine austriache presenti sul posto - esponendo striscioni con slogan. L’A22 è rimasta chiusa in entrambe le direzioni dalle 10.30 alle 18.37. Nonostante i timori della vigilia, l'autostrada e le principali strade statali sono rimaste libere dal traffico, con molti autotrasportatori e viaggiatori che hanno cautamente scelto di spostare le partenze in occasione dei blocchi previsti per l'occasione. Anche le deviazioni lungo gli itinerari alternativi della Val Pusteria e della Val Venosta hanno retto l'urto, registrando solo lievi rallentamenti.

Manifestazione Brennero - ©Ansa