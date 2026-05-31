Per quanto riguarda la tipologia di animali da compagnia, si stima che in Italia ce ne siano al momento 53,6 milioni. I più numerosi sono i pesci, in tutto 25,3 milioni (sparsi tra 1,7 milioni di acquari). Poi ci sono 11 milioni di gatti e 9,1 milioni di cani. Seguono 4,1 milioni di uccelli, mentre gli anfibi e i rettili sono 2,7 milioni e i piccoli mammiferi sono 1,4 milioni.

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Acquario - ©IPA/Fotogramma