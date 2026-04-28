Il Petsonal trainer, l'amico a 4 zampe alleato per l'attività fisica

Secondo i dati raccolti, il 59% dei pet parent considera il proprio cane il principale motivatore per l’attività fisica. I consigli dell’esperto per allenarsi al meglio a sei zampe ascolta articolo

Secondo l’ultima ricerca di Rover, il più grande marketplace online per la cura degli animali domestici, il 59% dei pet parent considera oggi il proprio cane il principale alleato per l’attività fisica e il benessere all’aria aperta, trasformando la passeggiata quotidiana in una vera e propria routine di fitness. L’indagine di Rover sul legame tra umano e pet, benessere fisico e sport all'aria aperta evidenzia come i cani stiano rivoluzionando le abitudini di movimento dei loro proprietari, spingendo anche i più sedentari a uno stile di vita più attivo. Nonostante il 42% degli intervistati affermi di condurre già uno stile di vita abbastanza attivo ancor prima dell’arrivo del proprio cane, quasi la metà ha ammesso che l’adozione di un cucciolo ha avuto un impatto rilevante sull’attività fisica.

Il "fattore coach": più efficace di un’app Il dato più sorprendente dell'indagine riguarda la motivazione: per il 49% degli intervistati è il proprio cane a garantire regolarità, agendo come un “coach biologico” impossibile da ignorare. Non a caso, il 39% considera il proprio amico a quattro zampe un compagno per l’attività fisica, mentre il 43% si sente in colpa a non portarlo a spasso, con un significativo 7% che da quando ha un animale fatica a trovare scuse per non allenarsi. Il risultato? Un quinto ha rilevato incremento medio di oltre 7.000 passi al giorno e fino a 2 ore di movimento settimanale. La primavera 2026 segna così il boom del “pet‑coaching”: la classica passeggiata intorno all’isolato lascia spazio a power-walking (26%), trekking (26%) e discipline emergenti come canicross (5%) e sessioni di corsa strutturate (41%). Potrebbe interessarti Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini

Dallo stress al digital detox Per il 64% degli italiani camminare o correre con il proprio pet è il modo più efficace per staccare dalle tensioni lavorative: un digital detox naturale che spinge il 36% a dimenticare lo smartphone a casa o in tasca e a riconnettersi con il presente. Chi, invece, non riesce a rinunciare al cellulare durante l’esercizio fisico, lo fa principalmente per controllare i progressi sportivi: il 54% degli intervistati, infatti, utilizza il proprio dispositivo per monitorare i dati dell’allenamento e solo il 10% non si stacca dal telefono per fare chiamate, scrollare sui social media o ascoltare musica.

Sport e socialità: il nuovo allenamento di gruppo Accanto alla dimensione individuale, il cane diventa anche un potente catalizzatore sociale. L’11% partecipa regolarmente ad allenamenti outdoor con altri proprietari e il 46% è molto interessato a iniziare sessioni di allenamento di gruppo, trasformando il fitness in un’esperienza di community. Il 20% degli intervistati ammette, infatti, di sentirsi più motivato ad allenarsi sapendo che il proprio pet potrà interagire con altri cani, rendendo l’appuntamento sportivo un momento condiviso. Questa nuova tendenza influenza anche le abitudini di consumo e la pianificazione del tempo libero. Il 17% degli intervistati ha già investito in attrezzatura tecnica specifica, come pettorine ergonomiche, guinzagli ammortizzati e kit da trail, per garantire sicurezza e comfort durante l’attività sportiva, mentre un più ampio 41% ha deciso di acquistare accessori pratici, come borracce da viaggio o porta premietti, a dimostrazione di un’attenzione crescente verso esperienze outdoor sempre più organizzate, consapevoli e a misura di pet. Potrebbe interessarti Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole Ue