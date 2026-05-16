Giornata della Celiachia, le diagnosi in crescita: +13 mila in un anno

Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102. Si stima tuttavia che tra le 300/400 mila persone siano ancora non diagnosticate, considerando che la patologia interessa circa l'1 per cento della popolazione. Anche le allergie alimentari coinvolgono una quota crescente. Il ministero della Salute: "Un'etichettatura chiara, completa e scientificamente corretta consente ai cittadini di compiere scelte consapevoli e sicure"

Celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio interessano, nel loro insieme, quasi la metà della popolazione italiana. Patologie e condizioni che richiedono oggi una strategia integrata di salute pubblica capace di rafforzare prevenzione, diagnosi precoce, appropriatezza clinica, sicurezza alimentare e uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale. Era questo l'obiettivo del convegno "Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari: un approccio integrato per la salute pubblica", che si è tenuto ieri a Roma presso Palazzo Giustiniani del Senato in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra oggi 16 maggio. Un evento promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista Italian Health Policy Brief. "Una necessaria occasione di confronto tra Parlamento, istituzioni sanitarie, comunità scientifica, associazioni dei pazienti e stakeholder del settore alimentare", ha dichiarato la senatrice Elena Murelli, presidente dell'Intergruppo Parlamentare - con l'obiettivo prioritario di approfondire le criticità emergenti, individuando possibili indirizzi di policy, nella convinzione che solo un'azione sinergica tra decisori pubblici, professionisti sanitari e società civile possa garantire equità di accesso alle cure, sicurezza alimentare e piena inclusione sociale".

In un anno +13 mila diagnosi

Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102 con oltre 13 mila nuove diagnosi nel solo 2023; si stima tuttavia che tra le 300/400 mila persone siano ancora non diagnosticate, considerando che la patologia interessa circa l'1 per cento della popolazione. Anche le allergie alimentari coinvolgono una quota crescente della popolazione: secondo i dati del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità, interessano circa il 3 per cento degli adulti e fino al 5 per cento dei bambini, con manifestazioni che possono arrivare fino allo shock anafilattico; molto diffusa anche l'intolleranza al lattosio che, nelle aree mediterranee e in Italia, interessa tra il 40 e il 50 per cento della popolazione, con percentuali più elevate nelle regioni meridionali.